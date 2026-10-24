Letnie Grand Prix w Klingenthal. Życiowy sukces Klemensa Joniaka i kolejny błysk Kacpra Tomasiaka

W znakomicie obsadzonym finale Letniego Grand Prix w Klingenthal Klemens Joniak wywalczył trzecią pozycję.

Triumfatorem sobotnich zmagań został Norweg Marius Lindvik, drugie miejsce zajął Japończyk Ren Nikaido, a siódmą lokatę wywalczył Kacper Tomasiak.

Triumfator piątkowych kwalifikacji zrehabilitował się za słabszą pierwszą próbę, lądując w finale na 143. metrze i zaliczając spory skok w klasyfikacji.

Sukces Klemensa Joniaka i mocny Kacper Tomasiak w Letnim Grand Prix w Klingenthal

Zimowy sezon Pucharu Świata rusza już 20 listopada, a tymczasem w sobotę 24 października rozegrano finałowy konkurs indywidualny Letniego Grand Prix 2026. Biało-Czerwoni odegrali w nim kluczowe role. Już podczas piątkowych eliminacji w Klingenthal liderzy naszej kadry, błyszczący wcześniej w krajowym czempionacie, udowodnili gotowość do rywalizacji ze światową elitą. Najlepszy okazał się Kacper Tomasiak, a w okolicach pierwszej dziesiątki uplasowali się Paweł Wąsek i Maciej Kot. Z rywalizacją pożegnał się jedynie Dawid Kubacki, zajmując 52. miejsce. W sobotę absolutnym bohaterem został z kolei Klemens Joniak.

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Rozkręcający się z formą 21-latek czuł niedosyt po kwalifikacjach, które ukończył dopiero na 45. pozycji. Wiedział, że ma większy potencjał, co udowodnił już w premierowej serii zmagań, testujących nowy system startowy. Joniak, startując jako szósty, poszybował na odległość 140,5 metra, co przez długi czas dawało mu prowadzenie, a na półmetku zapewniło rewelacyjną, trzecią lokatę. W finale wytrzymał napięcie i wylądował jeszcze dalej, uzyskując 142,5 metra, co dało mu pierwsze w karierze podium w zawodach tej rangi. Wcześniej nie udało mu się to nawet w Pucharze Kontynentalnym.

Brązowy medalista niedawnych mistrzostw kraju udowodnił wysoką dyspozycję, podobnie zresztą jak Kacper Tomasiak. Triumfator eliminacji nieco zepsuł swoją pierwszą próbę, uzyskując 135,5 metra i plasując się na 15. miejscu, jednak w drugiej serii pokazał pełnię możliwości. Lot na 143. metr wywindował go na siódmą lokatę w ostatecznym rozrachunku. Bezkonkurencyjni na niemieckim obiekcie byli Marius Lindvik oraz Ren Nikaido, którzy swoje finałowe skoki oddawali z obniżonego rozbiegu na życzenie szkoleniowców. Z grona Polaków pucharowe punkty zgarnął również 27. Jakub Wolny.

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Konkurs na Vogtland Arenie zamknął zmagania w tegorocznym cyklu. Końcowe zwycięstwo już wcześniej zarezerwował sobie Japończyk Naoki Nakamura, który w sobotę był dwunasty. Na podium klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2026 znaleźli się również Austriak Daniel Tschofenig i reprezentant Kazachstanu Danił Wasiljew. Najwyżej sklasyfikowany z Biało-Czerwonych, Paweł Wąsek, zajął 11. miejsce po tym, jak w Klingenthal uplasował się na 36. pozycji po słabszej próbie. Na niedzielę zaplanowano zmagania drużyn mieszanych, bez udziału Polski.

Oficjalne wyniki konkursu Letniego Grand Prix 2026 w Klingenthal

1. Marius Lindvik (Norwegia) - 295,7 pkt (140,5/147 m)

2. Ren Nikaido (Japonia) - 290 pkt (139/140 m)

3. Klemens Joniak (Polska) - 283,5 pkt (140,5/142,5 m)

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 274,4 pkt (132,5/145 m)

5. Artti Aigro (Estonia) - 270,6 pkt (135,5/144 m)

6. Henry Loher (USA) - 269 pkt (141,5/144,5 m)

7. Kacper Tomasiak (Polska) - 262,9 pkt (135,5/143 m)

...

27. Jakub Wolny (Polska) - 227,7 pkt (130/132 m)

36. Paweł Wąsek (Polska) - 109,2 pkt (125 m)

46. Maciej Kot (Polska) - 99,6 pkt (121 m)

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Marius Lindvik wygrywa finałowy konkurs indywidualny Letniego Grand Prix 2026 w #Klingenthal. Klemens Joniak trzeci, Kacper Tomasiak siódmy! #skijumpingfamily https://t.co/4LN5qQfqJr— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) October 24, 2026