Letnie Grand Prix w Klingenthal. Życiowy sukces Klemensa Joniaka i kolejny błysk Kacpra Tomasiaka

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-10-24 19:00

Do startu zimowego Pucharu Świata pozostał niespełna miesiąc, a finałowe zmagania Letniego Grand Prix w Klingenthal zakończyły się znakomitymi rezultatami Biało-Czerwonych. Kacper Tomasiak, który triumfował w piątkowych kwalifikacjach, zakończył sobotnie zawody na siódmej pozycji, zaliczając solidny awans z 15. lokaty po pierwszej serii. Prawdziwą sensacją okazał się jednak Klemens Joniak, stając po raz pierwszy w swojej karierze na podium zawodów tej rangi!

Skoczek Klemens Joniak w kasku i goglach niesie narty na ramieniu. O sukcesie Polaka w Klingenthal przeczytasz na Eska2.
Autor: Super Express
  • W znakomicie obsadzonym finale Letniego Grand Prix w Klingenthal Klemens Joniak wywalczył trzecią pozycję.
  • Triumfatorem sobotnich zmagań został Norweg Marius Lindvik, drugie miejsce zajął Japończyk Ren Nikaido, a siódmą lokatę wywalczył Kacper Tomasiak.
  • Triumfator piątkowych kwalifikacji zrehabilitował się za słabszą pierwszą próbę, lądując w finale na 143. metrze i zaliczając spory skok w klasyfikacji.

Sukces Klemensa Joniaka i mocny Kacper Tomasiak w Letnim Grand Prix w Klingenthal

Zimowy sezon Pucharu Świata rusza już 20 listopada, a tymczasem w sobotę 24 października rozegrano finałowy konkurs indywidualny Letniego Grand Prix 2026. Biało-Czerwoni odegrali w nim kluczowe role. Już podczas piątkowych eliminacji w Klingenthal liderzy naszej kadry, błyszczący wcześniej w krajowym czempionacie, udowodnili gotowość do rywalizacji ze światową elitą. Najlepszy okazał się Kacper Tomasiak, a w okolicach pierwszej dziesiątki uplasowali się Paweł Wąsek i Maciej Kot. Z rywalizacją pożegnał się jedynie Dawid Kubacki, zajmując 52. miejsce. W sobotę absolutnym bohaterem został z kolei Klemens Joniak.

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Rozkręcający się z formą 21-latek czuł niedosyt po kwalifikacjach, które ukończył dopiero na 45. pozycji. Wiedział, że ma większy potencjał, co udowodnił już w premierowej serii zmagań, testujących nowy system startowy. Joniak, startując jako szósty, poszybował na odległość 140,5 metra, co przez długi czas dawało mu prowadzenie, a na półmetku zapewniło rewelacyjną, trzecią lokatę. W finale wytrzymał napięcie i wylądował jeszcze dalej, uzyskując 142,5 metra, co dało mu pierwsze w karierze podium w zawodach tej rangi. Wcześniej nie udało mu się to nawet w Pucharze Kontynentalnym.

Brązowy medalista niedawnych mistrzostw kraju udowodnił wysoką dyspozycję, podobnie zresztą jak Kacper Tomasiak. Triumfator eliminacji nieco zepsuł swoją pierwszą próbę, uzyskując 135,5 metra i plasując się na 15. miejscu, jednak w drugiej serii pokazał pełnię możliwości. Lot na 143. metr wywindował go na siódmą lokatę w ostatecznym rozrachunku. Bezkonkurencyjni na niemieckim obiekcie byli Marius Lindvik oraz Ren Nikaido, którzy swoje finałowe skoki oddawali z obniżonego rozbiegu na życzenie szkoleniowców. Z grona Polaków pucharowe punkty zgarnął również 27. Jakub Wolny.

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Konkurs na Vogtland Arenie zamknął zmagania w tegorocznym cyklu. Końcowe zwycięstwo już wcześniej zarezerwował sobie Japończyk Naoki Nakamura, który w sobotę był dwunasty. Na podium klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2026 znaleźli się również Austriak Daniel Tschofenig i reprezentant Kazachstanu Danił Wasiljew. Najwyżej sklasyfikowany z Biało-Czerwonych, Paweł Wąsek, zajął 11. miejsce po tym, jak w Klingenthal uplasował się na 36. pozycji po słabszej próbie. Na niedzielę zaplanowano zmagania drużyn mieszanych, bez udziału Polski.

Oficjalne wyniki konkursu Letniego Grand Prix 2026 w Klingenthal

  • 1. Marius Lindvik (Norwegia) - 295,7 pkt (140,5/147 m)
  • 2. Ren Nikaido (Japonia) - 290 pkt (139/140 m)
  • 3. Klemens Joniak (Polska) - 283,5 pkt (140,5/142,5 m)
  • 4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 274,4 pkt (132,5/145 m)
  • 5. Artti Aigro (Estonia) - 270,6 pkt (135,5/144 m)
  • 6. Henry Loher (USA) - 269 pkt (141,5/144,5 m)
  • 7. Kacper Tomasiak (Polska) - 262,9 pkt (135,5/143 m)
  • ...
  • 27. Jakub Wolny (Polska) - 227,7 pkt (130/132 m)
  • 36. Paweł Wąsek (Polska) - 109,2 pkt (125 m)
  • 46. Maciej Kot (Polska) - 99,6 pkt (121 m)
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