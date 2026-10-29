Puchar Polski zbiera żniwo. "Najmocniejsi" odpadają, a Jagiellonia gromi Lechię

QUIZ. Legia czy Lech? Jedno pytanie, jeden klub do wyboru Pytanie 1 z 20 Stadion przy ulicy Bułgarskiej ma: Legia Warszawa Lech Poznań Następne pytanie

Sensacje w Pucharze Polski. Lech Poznań za burtą, Jagiellonia Białystok gromi Lechię Gdańsk

Bieżąca edycja rozgrywek o Puchar Polski przynosi mnóstwo zaskakujących wyników, jednak porażka aktualnego mistrza Polski z Siarką Tarnobrzeg przebiła wszystkie dotychczasowe niespodzianki. Piłkarze Lecha Poznań udali się na ten wyjazd w świetnych nastrojach po prestiżowym triumfie ligowym 2:1 nad Legią Warszawa. Choć zameldowanie się w 1/8 finału wydawało się dla Kolejorza zwykłą formalnością, trzecioligowy zespół pod wodzą dawnego kadrowicza Sławomira Majaka skutecznie przeciwstawił się faworyzowanym rywalom. Gospodarze potrafili wykorzystać grę w przewadze liczebnej, ponieważ przyjezdni po otrzymaniu czerwonej kartki musieli radzić sobie w dziesiątkę przez ponad połowę spotkania.

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Decydującego o zwycięstwie Siarki gola strzelił w 64. minucie Arkadiusz Kasia. Dla ekipy z Tarnobrzega to kolejny ogromny sukces, gdyż we wcześniejszej fazie zdołała już wyeliminować innego przedstawiciela najwyższej klasy rozgrywkowej, jakim było Zagłębie Lubin. Tym samym Lech Poznań stał się już jedenastym klubem z Ekstraklasy, który odpadł z tegorocznego Pucharu Polski.

Zaledwie we wtorek z turniejem pożegnał się: GKS Katowice, Motor Lublin oraz Piast Gliwice. Jeszcze wcześniej z rywalizacji wypadły nie tylko wspomniane Zagłębie, ale również Legia Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, a także trzy drużyny z Krakowa, czyli Wisła, Wieczysta i Cracovia.

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W gronie uczestników 1/8 finału znalazł się także inny trzecioligowiec, Polonia Środa Wielkopolska, która na własnym stadionie pokonała rezerwy Śląska Wrocław 3:1. Bez najmniejszych problemów do następnego etapu przeszła z kolei Jagiellonia Białystok, rozbijając na wyjeździe pierwszoligową Lechię Gdańsk aż 6:0. Bohaterem tego pojedynku został francuski zawodnik Ousmane Sow, który popisał się hat-trickiem. Pozostałe trafienia dla zwycięzców dołożyli Słoweniec Nik Prelec, Hiszpan Jesus Imaz oraz Grek Dimitris Rallis.

Zmagania w 1/16 finału Pucharu Polski zamknie pięć czwartkowych pojedynków. Największe emocje budzą starcia, w których Korona Kielce zmierzy się z Polonią Warszawa, natomiast Śląsk Wrocław zagra z Odrą Opole. Mecze kolejnej rundy tych rozgrywek zostaną rozegrane w dniach od 1 do 3 grudnia.

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