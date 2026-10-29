Puchar Polski zbiera żniwo. "Najmocniejsi" odpadają, a Jagiellonia gromi Lechię

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Sensacje w Pucharze Polski. Lech Poznań za burtą, Jagiellonia Białystok gromi Lechię Gdańsk
Bieżąca edycja rozgrywek o Puchar Polski przynosi mnóstwo zaskakujących wyników, jednak porażka aktualnego mistrza Polski z Siarką Tarnobrzeg przebiła wszystkie dotychczasowe niespodzianki. Piłkarze Lecha Poznań udali się na ten wyjazd w świetnych nastrojach po prestiżowym triumfie ligowym 2:1 nad Legią Warszawa. Choć zameldowanie się w 1/8 finału wydawało się dla Kolejorza zwykłą formalnością, trzecioligowy zespół pod wodzą dawnego kadrowicza Sławomira Majaka skutecznie przeciwstawił się faworyzowanym rywalom. Gospodarze potrafili wykorzystać grę w przewadze liczebnej, ponieważ przyjezdni po otrzymaniu czerwonej kartki musieli radzić sobie w dziesiątkę przez ponad połowę spotkania.
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Decydującego o zwycięstwie Siarki gola strzelił w 64. minucie Arkadiusz Kasia. Dla ekipy z Tarnobrzega to kolejny ogromny sukces, gdyż we wcześniejszej fazie zdołała już wyeliminować innego przedstawiciela najwyższej klasy rozgrywkowej, jakim było Zagłębie Lubin. Tym samym Lech Poznań stał się już jedenastym klubem z Ekstraklasy, który odpadł z tegorocznego Pucharu Polski.
Zaledwie we wtorek z turniejem pożegnał się: GKS Katowice, Motor Lublin oraz Piast Gliwice. Jeszcze wcześniej z rywalizacji wypadły nie tylko wspomniane Zagłębie, ale również Legia Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, a także trzy drużyny z Krakowa, czyli Wisła, Wieczysta i Cracovia.
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W gronie uczestników 1/8 finału znalazł się także inny trzecioligowiec, Polonia Środa Wielkopolska, która na własnym stadionie pokonała rezerwy Śląska Wrocław 3:1. Bez najmniejszych problemów do następnego etapu przeszła z kolei Jagiellonia Białystok, rozbijając na wyjeździe pierwszoligową Lechię Gdańsk aż 6:0. Bohaterem tego pojedynku został francuski zawodnik Ousmane Sow, który popisał się hat-trickiem. Pozostałe trafienia dla zwycięzców dołożyli Słoweniec Nik Prelec, Hiszpan Jesus Imaz oraz Grek Dimitris Rallis.
Zmagania w 1/16 finału Pucharu Polski zamknie pięć czwartkowych pojedynków. Największe emocje budzą starcia, w których Korona Kielce zmierzy się z Polonią Warszawa, natomiast Śląsk Wrocław zagra z Odrą Opole. Mecze kolejnej rundy tych rozgrywek zostaną rozegrane w dniach od 1 do 3 grudnia.
Puchar Polski 1/16 finału. Wyniki meczów i terminarz na czwartek 29 października
- Olimpia Grudziądz - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)
- Górnik Łęczna - GKS Katowice 1:0 (0:0)
- Motor Lublin - Raków Częstochowa 1:1 (1:1, 0:0), karne 1-3
- Piast Gliwice - Górnik Zabrze 0:0, karne 1-3
- Siarka Tarnobrzeg - Lech Poznań 1:0 (0:0)
- Sokół Kleczew - Podhale Nowy Targ 2:1 (2:0)
- Puszcza Niepołomice - Wisła Płock 1:2 po dogr. (0:1, 1:1)
- Znicz Pruszków - Ruch Chorzów 0:1 (0:0)
- GKS Tychy - Pogoń Siedlce 4:2 po dogr. (2:0, 2:2)
- Polonia Środa Wielkopolska - Śląsk II Wrocław 3:1 (2:1)
- Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 0:6 (0:2)
- Avia Świdnik - Radomiak Radom (g. 12.30)
- Polonia Warszawa - Korona Kielce (g. 17.30)
- Chrobry Głogów - Polonia Bytom (g. 17.30)
- Arka Gdynia - Stal Rzeszów (g. 19.00)
- Odra Opole - Śląsk Wrocław (g. 20.30)