Wielkie emocje na samym starcie! Ruszyła Warszawska Koszykarska Liga Szkół

Wielkie emocje na start! Ruszyła Warszawska Koszykarska Liga Szkół

To się nazywa mocne wejście! 22 i 23 października, na warszawskich parkietach Ochoty i Woli rozpoczęły się pierwsze sportowe zmagania, a niektóre drużyny pokazały prawdziwą dominację. Ruszyła Warszawska Koszykarska Liga Szkół, której inauguracja przyniosła wyniki, o których będzie głośno w szkolnych korytarzach. Takich pogromów nikt się nie spodziewał!

Dziewczęta z Kochanowskiego bezlitosne dla rywalek

Inauguracyjny turniej dziewcząt, który odbył się w hali OSiR Ochota, od razu ustawił poprzeczkę bardzo wysoko. Do rywalizacji stanęło sześć reprezentacji: Staszic, Reytan, Kochanowski, Cervantes, Bednarska Szkoła Realna oraz ZS31 im. Jana Kilińskiego. Już po pierwszych meczach stało się jasne, kto będzie rozdawał karty.

Prawdziwy pokaz siły dały koszykarki z Kochanowskiego, które nie dały rywalkom najmniejszych szans. Najpierw pokonały ZS31 wynikiem 36:12, by w drugim spotkaniu pokonać drużynę Bednarskiej Szkoły Realnej aż 64:2! Równie imponująco spisały się zawodniczki ze Staszica, które także zakończyły turniej z kompletem dwóch zwycięstw. Po jednym triumfie na swoim koncie zapisały ekipy Reytana i Cervantesa.

Chłopcy z Sowińskiego urządzili festiwal rzutów

Dzień później na parkiet w hali MOS Wola wyszli chłopcy. Tu emocje były równie wielkie, a jedna z drużyn pokazała, że ma apetyt na mistrzostwo. Reprezentacje Sowińskiego, Zamoyskiego i ZS10 im. Stanisława Staszica stoczyły zacięte boje, ale to koszykarze z Sowińskiego okazali się bezkonkurencyjni.

Zawodnicy tej szkoły najpierw pewnie wygrali z Zamoyskim 52:32, by w kolejnym meczu pokonać reprezentację ZS10 wynikiem aż 85:14. Dwa zwycięstwa dały im pozycję lidera w tabeli. ZS10 zakończył turniej z jedną wygraną na koncie, a Zamoyski musiał przełknąć gorycz dwóch porażek.

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To dopiero początek. W listopadzie gramy dalej!

Pierwsze mecze już za nami, ale to dopiero rozgrzewka przed kolejnymi emocjami. Rozgrywki WKLS, które wspiera ArcelorMittal Warszawa, a patronatem objął Polski Związek Koszykówki, wracają już w listopadzie. Gdzie i kiedy będzie można kibicować swoim szkołom?

Najbliższe turnieje chłopców odbędą się 5 listopada na Targówku oraz 9 listopada w hali OSiR Ochota. Dziewczęta ponownie wybiegną na boisko 23 listopada w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa na Mokotowie. Aktualne terminarze i wyniki można śledzić na oficjalnej stronie ligi ligawkls.pl. Jedno jest pewne – będzie się działo!

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