Kluby Ekstraklasy masowo odpadają z Pucharu Polski. Górnik Zabrze wyszarpał awans po karnych

Puchar Polski i bez dziesięciu drużyn z Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra dalej po rzutach karnych

W rozgrywkach o piłkarski Puchar Polski nie zobaczymy już dziesięciu zespołów z Ekstraklasy. Podczas wtorkowych zmagań w 1/16 finału z turniejem pożegnały się ekipy GKS-u Katowice, Motoru Lublin oraz Piasta Gliwice. Wcześniej, już w pierwszej fazie, wyeliminowano Legię Warszawa, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, a także trzy drużyny z Krakowa, czyli Wisłę, Wieczystą i Cracovię. W grze pozostał Górnik Zabrze, który po bardzo trudnym meczu w Gliwicach wyeliminował tamtejszego Piasta dopiero po serii rzutów karnych. Jednocześnie w Lublinie doszło do innego starcia zespołów z elity, w którym Motor również po jedenastkach uległ Rakowowi Częstochowa.

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Największą niespodzianką wtorkowych spotkań okazała się wyjazdowa przegrana GKS-u Katowice z Górnikiem Łęczna 0:1, który na co dzień rywalizuje na trzecim szczeblu rozgrywkowym, czyli w 2. lidze. Rozmiary tej sensacji potęguje fakt, że w minionej edycji Katowiczanie dotarli do półfinału Pucharu Polski, gdzie po dogrywce zakończonej wynikiem ulegli w rzutach karnych Rakowowi. Z racji letnich występów w europejskich pucharach, drużyna z Katowic nie musiała brać udziału w pierwszej rundzie zmagań. Z podobnego przywileju skorzystały także broniący trofeum Górnik Zabrze, aktualny mistrz Polski Lech Poznań, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok.

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Kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału zapadną w środę oraz czwartek. Duże emocje szykują się w Tarnobrzegu, gdzie trzecioligowa Siarka podejmie Lecha Poznań. Poznański „Kolejorz” w minioną niedzielę pokonał na wyjeździe Legię Warszawa 2:1 w ligowym klasyku, dzięki czemu awansował na fotel lidera tabeli pomimo jednego zaległego meczu. Bezpośrednio po spotkaniu w stolicy zawodnicy z Poznania pojechali na Podkarpacie, by odbyć krótkie zgrupowanie treningowe w Woli Chorzelowskiej. Regulamin Pucharu Polski zakłada, że o promocji do następnej fazy decyduje jedno spotkanie na stadionie słabszego rywala (z niższej ligi), natomiast przy starciu ekip z tego samego poziomu gospodarzem zostaje klub wylosowany jako pierwszy. Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek o godzinie 12.30, a same mecze odbędą się na początku grudnia. Wielki finał zostanie rozegrany 2 maja 2027 roku na warszawskim stadionie PGE Narodowy.

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Terminarz i wyniki 1/16 finału Pucharu Polski. Kiedy grają Lech Poznań i Jagiellonia Białystok?

Poniżej prezentujemy rezultaty wtorkowych spotkań z 27 października, w których awans wywalczyły cztery zespoły.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza pokonał na wyjeździe Olimpię Grudziądz 1:0

Górnik Łęczna wygrał na własnym stadionie z GKS-em Katowice 1:0

Raków Częstochowa wyeliminował w Lublinie tamtejszy Motor, wygrywając w rzutach karnych 3-1 po remisie 1:1 w regulaminowym czasie gry

Górnik Zabrze okazał się lepszy w Gliwicach od Piasta, triumfując 3-1 w serii rzutów karnych po bezbramkowym remisie

W środę, 28 października, kibice zobaczą siedem kolejnych pojedynków pucharowych:

Siarka Tarnobrzeg - Lech Poznań (godz. 12.30)

Sokół Kleczew - Podhale Nowy Targ (12.30)

Puszcza Niepołomice - Wisła Płock (17.30)

Znicz Pruszków - Ruch Chorzów (17.30)

GKS Tychy - Pogoń Siedlce (18.30)

Polonia Środa Wielkopolska - Śląsk II Wrocław (19.00)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (20.30)

Ostatnie rozstrzygnięcia tej fazy zapadną w czwartek, 29 października, kiedy odbędzie się pięć spotkań:

Avia Świdnik - Radomiak Radom (12.30)

Polonia Warszawa - Korona Kielce (17.30)

Chrobry Głogów - Polonia Bytom (17.30)

Arka Gdynia - Stal Rzeszów (19.00)

Odra Opole - Śląsk Wrocław (20.30)