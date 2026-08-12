Zaraz po ślubie Ronaldo zdobył się na ten gest. Wszyscy patrzą na to, co zrobił

Tragiczna strata w życiu gwiazdy futbolu

Podczas gdy Cristiano Ronaldo celebruje swoje nowo zawarte małżeństwo, Leo Messi mierzy się z niewyobrażalnym bólem. W sobotę, 8 sierpnia, zmarł ojciec argentyńskiego gwiazdora. Z powodu tej dotkliwej straty piłkarz podjął decyzję o przerwaniu swojej kariery i opublikował w sieci niezwykle wzruszający wpis.

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Tato, wciąż nie mogę uwierzyć, że odszedłeś. Nie ogarniam tego, a raczej nie chcę ogarnąć. Bardzo trudno mi wyobrazić sobie, że już Cię więcej nie zobaczę, że już nie będziemy ze sobą rozmawiać. Wiem, że cierpiałeś i że to najlepsze rozwiązanie, ale odszedłeś za wcześnie. Zostało nam jeszcze tyle do wspólnych chwil do przeżycia. Tak bardzo prosiłeś, żebym zagrał w ostatnich Mistrzostwach Świata, a kilka dni przed ich rozpoczęciem było z Tobą najgorzej. To był pierwszy turniej, na którym miało Cię nie zabraknąć, ale mama mówiła, że poprawi CI się i że dasz radę podróżować. Ja Ci mówiłem, że dojdziemy do finału, żebyś mógł przyjechać

- napisał załamany Leo Messi.

Gwiazdor z Portugalii wspiera Messiego w żałobie

Cristiano Ronaldo, mimo trwających przygotowań i celebracji własnego ślubu, nie pozostał obojętny na tragedię swojego największego sportowego przeciwnika. Portugalczyk udowodnił, że potrafi zachować się z ogromną klasą i empatią. "Mocno ściskam ciebie i twoich bliskich w tych trudnych chwilach, Leo... Trzymaj się" - przekazał w komentarzu CR7. Reakcję tę zobaczył cały piłkarski świat, a postawa zawodnika spotkała się z ogromnym uznaniem internautów, którzy zareagowali milionami polubień.

Leo Messi i Cristiano Ronaldo od dwóch dekad uznawani są za najwybitniejszych zawodników, a być może nawet najlepszych w historii całej dyscypliny. Argentyńczyk jest laureatem ośmiu Złotych Piłek, podczas gdy Portugalczyk sięgał po to prestiżowe trofeum pięciokrotnie.

Galeria: Cristiano Ronaldo po meczu Portugalia - Hiszpania

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