Ekstraklasa pełna emocji: Lech deklasuje rywala, Legia gubi punkty, ale brutalny faul to temat numer jeden!

W rozgrywkach o mistrzostwo Polski, do głównych faworytów należą między innymi Lech Poznań i Legia Warszawa. Obecnie obie te drużyny mają na koncie po siedem zdobytych punktów. Zespół ze stolicy, po udanym starcie i wygranych z Pogonią Szczecin oraz Zagłębiem Lubin, stracił pierwsze punkty, remisując z Koroną Kielce. Legia wyszła na prowadzenie po trafieniu Łukasza Zjawińskiego w 28. minucie, lecz Mateusz Stępiński wyrównał wynik w 71. minucie. Z kolei Lech Poznań gładko pokonał Piast Gliwice 3:0 na własnym stadionie, a wszystkie gole padły po przerwie. Bramki dla gospodarzy zdobyli kolejno Mikael Ishak, Karol Delikat i Allahyar Sayyadmanesh. Remisem bezbramkowym zakończyło się starcie Śląska Wrocław z Cracovią Kraków, jednak to z powodu skandalicznego zachowania Lamine Ba, najgłośniej komentuje się właśnie to spotkanie.

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Zaledwie dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, reprezentant Mauretanii brutalnie zaatakował nogi przeciwnika. Arbiter początkowo uznał, że faulowanym zawodnikiem był Ba, lecz po wezwaniu z centrum VAR i przeanalizowaniu powtórek na monitorze, zdecydował się wyrzucić z boiska gracza Śląska. Udostępnione nagranie dokładnie pokazuje, jak bezmyślnie postąpił piłkarz wrocławskiej drużyny.

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LAMINE BA WYRZUCONY Z BOISKA! 🟥 Zobaczcie w jakich okolicznościach środkowy obrońca Śląska otrzymał czerwoną kartkę! 🚨📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/9bEW4wd87q— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 9, 2026

W pozostałych meczach tej serii gier, Wisła Kraków okazała się lepsza od Wisły Płock, zwyciężając 2:1. Radomiak Radom uległ na własnym terenie Górnikowi Zabrze 1:3, z kolei Pogoń Szczecin odprawiła Motor Lublin, wygrywając 3:1. W związku z występami naszych reprezentantów w pucharach europejskich, pojedynki GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków oraz Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin zostały przełożone na inne terminy.

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