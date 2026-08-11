Elina Switolina zrzuciła ubrania przed obiektywem. Gorąca sesja rywalki Igi Świątek wywołała poruszenie

Iga Świątek i Elina Switolina zagrają w Toronto. Ukrainka zachwyca urodą

W trwającym sezonie reprezentantka Ukrainy prezentuje naprawdę wysoką dyspozycję sportową. Wystarczy przypomnieć, że zdołała już dwukrotnie wygrać z lgą Świątek podczas tegorocznych zmagań w Rzymie oraz Indian Wells. Wydaje się jednak, że obecnie reprezentantka Polski znajduje się w lepszej formie, co udowodniła, pokonując inną ukraińską zawodniczkę, Martę Kostiuk, oraz Rosjankę Dianę Sznajder. Nadchodzące spotkanie z pewnością nie będzie należało do najłatwiejszych zadań dla polskiej mistrzyni. Na twardych kortach w Toronto dziewiąta rakieta świata odesłała do domu między innymi Amerykankę Amandę Anisimovą oraz Jekaterinę Aleksandrovą. Przeciwniczka naszej tenisistki przyciąga uwagę nie tylko swoimi sportowymi osiągnięciami, ale również zjawiskową sylwetką, którą pokazuje na profilach społecznościowych. Co więcej, ukraińska gwiazda wzięła kiedyś udział w niezwykle odważnej sesji fotograficznej dla czasopisma "XXL". Opublikowane materiały do dziś wzbudzają ogromne emocje wśród jej licznych sympatyków.

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W życiu prywatnym ukraińska sportsmenka tworzy związek małżeński z francuskim graczem, Gaelem Monfilsem, z którym wspólnie wychowuje czteroletnią córeczkę o imieniu Skai. Choć dzisiaj tworzą zgraną rodzinę, ich romantyczna relacja napotykała w przeszłości na bardzo poważne przeszkody. W 2021 roku oboje zdecydowali się na nieoczekiwane zawieszenie swojego związku, wydając wówczas oficjalny komunikat w tej głośnej sprawie. „Decyzja była niesamowicie trudna, ponieważ nadal się kochamy... Ale jesteśmy po prostu dwójką najlepszych przyjaciół, którzy zdali sobie sprawę, że nadszedł czas, by dać sobie trochę przestrzeni i pomóc sobie nawzajem w prowadzeniu jak najbardziej radosnego, spełnionego życia. Nie będziemy więcej komentować sprawy i z góry dziękujemy wszystkim za uszanowanie naszej prywatności” - zakomunikowali publicznie. Rozłąka nie potrwała jednak zbyt długo, ponieważ słynni tenisiści ostatecznie zażegnali kryzys i do dzisiaj pozostają w szczęśliwej relacji.

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