Polskie piłkarki uległy Holandii w eliminacjach mistrzostw świata. Historyczny rekord Eweliny Kamczyk

Eliminacje do mistrzostw świata. Polki zamykają tabelę grupy

Kobieca piłka nożna zyskuje nad Wisłą coraz większe uznanie. W 2025 roku Biało-Czerwone zadebiutowały na mistrzostwach Europy. Choć turniej zakończyły na fazie grupowej, zaprezentowały się godnie, na pożegnanie pokonując reprezentację Danii 3:2. Niestety, we wtorek, 9 czerwca, podopieczne Niny Patalon zanotowały bolesną porażkę w wyjazdowym meczu z Holandią, ulegając rywalkom w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Wynik 1:3 przypieczętował fatalną pozycję naszej drużyny. Polki uplasowały się na ostatniej, czwartej lokacie, gromadząc zaledwie jeden punkt w sześciu rozegranych spotkaniach. Mimo tej fatalnej passy, droga na mundial nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta. Nasza reprezentacja ma zagwarantowany udział w dwustopniowych barażach. Losowanie pierwszego rywala zaplanowano na 18 czerwca. Jeśli Biało-Czerwone zwyciężą, awansują do decydującego finału. Patrząc jednak na dotychczasową formę zespołu, walka o bilet na turniej będzie niezwykle trudnym wyzwaniem.

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Polska uległa Holandii. Historyczny wyczyn piłkarki AC Milan

We wtorkowym starciu z Holenderkami polskiej kadrze nie pomogła obecność czołowych zawodniczek. Na murawie pojawiła się między innymi Ewelina Kamczyk, na co dzień reprezentująca barwy AC Milan. Zawodniczka zdobyła honorową bramkę dla naszego zespołu, pewnie wykorzystując rzut karny, jednak nie odwróciło to losów spotkania. W kadrze zabrakło natomiast Ewy Pajor, która pauzowała z powodu urazu odniesionego w poprzednim meczu z Francją. Wynik rywalizacji w 24. minucie otworzyła Wieke Kaptein, dając gospodyniom prowadzenie do przerwy. W 61. minucie drugiego gola dla "Oranje" strzeliła Romee Leuchter. W 81. minucie trzecie trafienie dla zespołu „Oranje” dołożyła Liz Rijsbergen. Zaledwie dwie minuty później Polki odpowiedziały skuteczną jedenastką wykorzystaną przez piłkarkę AC Milan. Warto zaznaczyć, że dla Eweliny Kamczyk był to 112. występ w narodowych barwach. Dzięki temu wpisała się do historii jako samodzielna rekordzistka pod względem liczby rozegranych spotkań w reprezentacji Polski.

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