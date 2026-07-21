Mundial 2026. Kolejne ofiary śmiertelne. Kibic zmarł na zawał przed telewizorem

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-21 11:39

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegły końca, ale tragiczny bilans finałowego starcia pomiędzy Hiszpanią a Argentyną wciąż rośnie. Oprócz ofiar śmiertelnych w Europie, potwierdzono śmierć trzech osób w Ameryce Południowej. W Buenos Aires 67-letni mężczyzna dostał zawału serca w trakcie śledzenia telewizyjnej transmisji z meczu.

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Autor: zdj. ilustracyjne/ Pixabay.com

Trzy ofiary finału MŚ 2026 w Argentynie

Finałowe spotkanie Hiszpania - Argentyna przyciągnęło uwagę kibiców na całym świecie, generując ogromne napięcie szczególnie w tych dwóch państwach. Pojedynek triumfatorów Euro z mistrzami świata i Ameryki Południowej przyniósł gigantyczne emocje, choć na boisku zabrakło spektakularnych zagrań. Po zakończeniu dogrywki na Półwyspie Iberyjskim wybuchła olbrzymia radość, podczas gdy Argentyńczycy pogrążyli się w smutku. Niestety, radosna feta w Ciudad Rodrigo doprowadziła do śmierci 13-latka, który zginął pod zawaloną zabytkową fontanną. Niedługo potem służby poinformowały o kolejnej tragedii w miejscowości Sonseca, gdzie podczas świętowania w strefie kibica zmarła następna osoba.

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Lokalne władze w Argentynie przekazały informacje, które jeszcze bardziej pogorszyły statystyki po tym finale. Z powodu emocji związanych z MŚ 2026 życie straciły tam trzy osoby, w tym 67-letni mieszkaniec Buenos Aires, który zmarł na zawał serca podczas oglądania transmisji telewizyjnej z decydującego starcia. Dwie pozostałe ofiary to skutek innych nieszczęśliwych zdarzeń.

W rodzinnym mieście Lionela Messiego, Rosario, doszło do tragicznego incydentu, w którym 45-letnia kobieta spadła na ulicę z poruszającego się auta terenowego. Z kolei w Neuquen jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły poważne obrażenia w wyniku wybuchu ładunku pirotechnicznego.

Z danych udostępnionych przez hiszpańskie służby wynika, że podczas celebracji w tym kraju rannych zostało 80 osób. Ponadto organy ścigania zatrzymały 12 osób za udział w incydentach na terenie nowo koronowanych mistrzów świata.

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