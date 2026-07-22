Awantura na meczu w Turcji. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani

Awantura na meczu Fenerbahce - Górnik. 9 kibiców zatrzymanych

Drużyna Górnika Zabrze zainaugurowała rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów wyjazdowym meczem z Fenerbahce. Mimo statusu słabszego zespołu, polska ekipa stawiała opór, ulegając rywalom 0:1 po trafieniu Andersona Taliski w 37. minucie. Przed spotkaniem rewanżowym szanse na awans nie są jeszcze przekreślone. Rywalizację w Stambule obserwowało blisko 40 tysięcy fanów, w tym kilkusetosobowa delegacja z Polski. W sektorze polskich kibiców doszło jednak do napięć jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, co zaowocowało starciami z miejscową policją.

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Sytuacja zaogniła się z powodu transparentów rozwieszonych przez sympatyków Górnika, wśród których znajdowała się popularna flaga „Torcida”. Służby ochrony nakazały zdjęcie płócien, a odmowa kibiców doprowadziła do przepychanek. Szybko wkroczyła lokalna policja, a w mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się nagrania dokumentujące konfrontację między siłami porządkowymi a polskimi fanami.

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że służby aresztowały dziewięciu kibiców polskiego klubu. Osiem osób ujęto bezpośrednio po incydentach, a kolejną zatrzymano w przerwie meczu. Przebywają oni na komisariacie, gdzie poddawani są czynnościom wyjaśniającym, a ich status prawny nie jest jeszcze ostatecznie sprecyzowany.

Warto dodać, że podczas incydentów na trybunach obrażeń doznał koordynator polskich spottersów – funkcjonariuszy wspierających fanów podczas meczów zagranicznych. Mężczyzna niefortunnie upadł, co skutkowało złamaniem ręki, jednak jego uraz nie był wynikiem celowego ataku.

Spotkanie rewanżowe pomiędzy Górnikiem Zabrze a zespołem ze Stambułu, którego stawką będzie udział w 3. rundzie eliminacji do najważniejszych europejskich rozgrywek, zaplanowano na środę, 29 lipca.

Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Turcji. Starli się z policją.https://t.co/GmhxlRPqM2— Fakty RMF FM (@RMF24pl) July 22, 2026

🔥 FLAŞGornik Zabrze taraftarlarının taşkınlık çıkararak polislerimizle kavga ettiği anlar. pic.twitter.com/AquY38dUrT— Krampon Sports (@KramponSport) July 21, 2026