Koniec epoki w polskiej siatkówce. PlusLiga znika po 18 latach. Wielka zmiana

Od nadchodzących rozgrywek ekstraklasa siatkarzy wejdzie w nową epokę, zmieniając nazwę z PlusLigi na Tauron Ligę.

To historyczny moment, ponieważ sponsor tytularny najwyższej klasy rozgrywkowej zmienia się po raz pierwszy od 18 lat.

Nowy kontrakt został zawarty na dłuższy okres i ma być ważny co najmniej do zakończenia sezonu 2029/2030.

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Z oficjalnego komunikatu wydanego w czwartek, 23 lipca, dowiadujemy się, że władze Polskiej Ligi Siatkówki zawarły porozumienie z firmą Tauron Polska Energia, która przejmie rolę sponsora tytularnego na najwyższych szczeblach rozgrywek. Ta umowa stanowi kontynuację i rozwinięcie współpracy zapoczątkowanej kilka lat temu. Dokument gwarantuje partnerstwo przynajmniej do finału sezonu 2029/30.

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„Rozszerzenie współpracy z Polską Ligą Siatkówki to dla nas ważny krok, który naturalnie wpisuje się w nasze wartości. Siatkówka to gra zespołowa, a jej sukces opiera się na współpracy i wspólnym dążeniu do celu. Wiemy, że ten sport od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, a nasi klienci są jego wiernymi kibicami. Chcemy być blisko nich” - przekazał Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Począwszy od sezonu 2026/2027, logo Tauronu będzie towarzyszyć zmaganiom zarówno w męskiej, jak i żeńskiej ekstraklasie oraz na ich zapleczach, obejmując łącznie cztery ligi. Niezmienione pozostaną natomiast nazwy krajowych pucharów, nad którymi energetyczny gigant już wcześniej sprawował patronat. Dodatkowo, firma ta wesprze jako sponsor strategiczny rywalizację o AL-KO Superpuchar Polski w wydaniu żeńskim i męskim.

Te przełomowe informacje ujrzały światło dzienne zaledwie na kilka dni przed decydującymi starciami reprezentacji Polski w Lidze Narodów, zaplanowanymi w chińskim mieście Ningbo. Już 30 lipca drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia stanie do walki w meczu ćwierćfinałowym, a ich rywalem będzie reprezentacja Ukrainy.

🚨Wielkie zmiany w Polskiej Lidze Siatkówki! 🏐🏆Miło nam poinformować, że marka @TauronPE została Sponsorem Tytularnym rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki i niesie to za sobą strategiczne zmiany 🆕Od dziś, co najmniej do końca sezonu 2029/2030, jedna z najlepszych lig… pic.twitter.com/vvL5PJtktc— TAURON Liga (@TAURONLiga) July 23, 2026