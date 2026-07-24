Bolesna klęska Klaudii Zwolińskiej. Musi ochłonąć po nieudanym występie

Klaudia Zwolińska, która w zeszłym roku na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim zapisała się w historii, zdobywając trzy medale na jednej imprezie (w tym dwa złote), tym razem nie miała powodów do radości. Jej fenomenalne starty sprawiły, że uhonorowano ją tytułem Sportowca Roku 2025. Niestety, obecne mistrzostwa rozpoczęły się dla niej źle - w swojej sztandarowej konkurencji K1 zajęła dopiero dziesiątą lokatę.

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Klaudia Zwolińska z klęską na MŚ. "Jest mi bardzo przykro"

Wicemistrzyni olimpijska z Paryża zaprezentowała się bardzo dobrze w półfinale, kwalifikując się dalej z trzecim czasem. W kluczowym występie popełniła jednak błędy, które pozbawiły ją szans na podium. Chociaż w pierwszej części trasy narzuciła świetne tempo, trzeci sektor okazał się jej najsłabszym punktem. Na mecie jej strata do triumfującej Jessiki Fox z Australii wyniosła 5,88 sekundy, a do strefy medalowej brakowało jej ponad trzech sekund.

Fajnie, że doszłam do takiego momentu, że finał mistrzostw świata jest dla mnie rozczarowaniem. Jest mi bardzo przykro, ale chcę podejść do tego spokojnie i przeanalizować, co się wydarzyło. Już na rozgrzewce nie czułam się najlepiej. Nie czułam wody tak jak zwykle, przez co popełniłam za dużo błędów. Muszę ochłonąć, obejrzeć przejazd i wyciągnąć wnioski. Taki jest slalom, to jest po prostu gra błędów - mówiła rozczarowana Zwolińska, cytowana przez Polski Związek Kajakowy.

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Michał Pasiut "pomścił" Zwolińską

To, czego nie udało się dokonać mistrzyni, chwilę później zrealizował Michał Pasiut. Polski kajakarz wywalczył wicemistrzostwo globu w K1, co jest jego największym osiągnięciem w dotychczasowych startach. Była to niezwykle pozytywna niespodzianka, choć sygnały o dobrej dyspozycji dał już w półfinale, gdzie odnotował trzeci rezultat.

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Czułem, że to będzie mój dzień. Od rana miałem niesamowitą moc, a trasa bardzo mi odpowiadała. Lubię takie przejazdy i to było widać na wodzie. Po prostu dziś wszystko czułem. Szkoda, że złoto uciekło dosłownie o włos, ale cieszę się z tego medalu - skomentował wielki sukces 35-latek.

Zmagania w Oklahoma City to początek rywalizacji o kwalifikacje na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Za niespełna dwa lata w tej samej lokalizacji odbędą się olimpijskie zawody, jednak sportowcy zmierzą się na nowym obiekcie, który obecnie jest w trakcie budowy.