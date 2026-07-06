Marta Kostiuk zachwyca na Wimbledonie i w sieci. Ukraińska gwiazda awansowała do ćwierćfinału

Marta Kostiuk pnie się w górę drabinki Wimbledonu 2026

Ukraińska zawodniczka zagwarantowała sobie udział w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu 2026 po wygranej nad Ashlyn Krueger.

Sportsmenka kontynuuje świetną passę po dotarciu do półfinału French Open, gdzie po drodze odprawiła z kwitkiem między innymi Igę Świątek.

Tenisistka plasuje się aktualnie na jedenastym miejscu w zestawieniu WTA, a jej polska szkoleniowiec Sandra Zaniewska nie ukrywa zachwytu nad jej ogromnymi możliwościami.

Gwiazda kortów chętnie udziela się na platformach społecznościowych, dzieląc się z fanami kadrami podkreślającymi jej figurę.

Ukraińska gwiazda znajduje się o włos od wejścia do elitarnego grona dziesięciu najlepszych rakiet świata zestawienia WTA. Obecnie zajmuje jedenastą lokatę, jednak jej niedawny awans do ćwierćfinałowej fazy Wimbledonu 2026 z pewnością rozbudza apetyty na kolejne sukcesy. W czwartej rundzie prestiżowych zmagań w Londynie Marta Kostiuk odprawiła Ashlyn Krueger, triumfując w dwóch setach 6:4, 6:4. W poprzednich etapach turnieju wyższość Ukrainki musiały uznać kolejno Nadia Podoroska, Anna Blinkowa oraz Emma Navarro. Zawodniczka potwierdza tym samym niezwykle wysoką dyspozycję, którą błyszczała już na paryskich kortach. To właśnie w czerwcu, podczas zmagań na kortach imienia Rolanda Garrosa, zdołała pokonać Igę Świątek w czwartej rundzie wynikiem 7:5, 6:1. W ćwierćfinale z kolei wygrała ze swoją rodaczką Eliną Switoliną 6:3, 2:6, 6:2. Zwycięski marsz Marty Kostiuk przerwała dopiero w półfinale Mirra Andrejewa, późniejsza zwyciężczyni całego French Open, z którą przegrała 1:6, 3:6. Ogromna zasługa w znakomitych rezultatach ukraińskiej rakiety przypisywana jest jej polskiej trenerce. Sandra Zaniewska otwarcie przyznaje, że jest pod wielkim wrażeniem umiejętności swojej podopiecznej.

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Do czego jest zdolna Marta Kostiuk? Zapytałabym raczej, do czego nie jest! Myślę, że może wszystko. Jest świetną atletką, wszystko łapie w lot, bardzo dobrze rozumie tenis i ma do tego niesamowite czucie. Nie widzę tutaj jakiegoś limitu

Powyższe słowa na temat tenisistki wypowiedziała w rozmowie z telewizją Eurosport jej polska trenerka, jeszcze w trakcie zmagań na turnieju Roland Garros.

Odważne kadry Marty Kostiuk w mediach społecznościowych

Obok doskonałej dyspozycji sportowej, reprezentantka Ukrainy słynie również z bardzo dużej aktywności w internecie. Marta Kostiuk regularnie aktualizuje profile w mediach społecznościowych, chętnie dzieląc się najnowszymi fotografiami, na których eksponuje swoją wysportowaną i smukłą sylwetkę. Tenisistka pozuje często w mocno skąpych strojach na tle malowniczych i zróżnicowanych krajobrazów z różnych zakątków świata. Niedawno spory rozgłos w sieci zyskały intrygujące ujęcia, na których fani od razu zwrócili uwagę na wyjątkowo skromne majtki, które sprawiały wrażenie nieco za małych. Ukraińska gwiazda zdecydowanie nie stroni od pokazywania swojego ciała, a jej internetowe galerie cieszą się rosnącą popularnością wśród tysięcy wiernych kibiców.

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