Maja Chwalińska zapisała się w historii tenisa. Organizacja WTA oficjalnie doceniła wyczyn Polki

Wielki sukces Mai Chwalińskiej. WTA chwali występ Polki we French Open

Awans do najważniejszego spotkania paryskich zawodów wymagał od Polki wyeliminowania łącznie dziewięciu przeciwniczek. W głównej drabince turniejowej Maja Chwalińska pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Martę Sakkari, Diane Parry, Annę Kalinską i Dianę Sznajder. Zwycięski marsz przerwano dopiero w finale, gdzie Mirra Andrejewa sięgnęła po trofeum. Wcześniej jednak nasza reprezentantka wygrała trzystopniowe eliminacje, odprawiając Alice Rame, Carole Monnet i Suzan Lamens. Ten wyczyn doceniły międzynarodowe struktury. Na oficjalnym portalu WTA pojawił się specjalny tekst, w którym czytamy o polskiej tenisistce.

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Zdjęcia: Maja Chwalińska w pełnym makijażu

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Maja Chwalińska pierwsza w historii Roland Garros. Zarobiła miliony

Autorzy tekstu mocno uwypuklili fakt, że nikt wcześniej nie dokonał takiego wyczynu. Zaznaczono, że polska sportsmenka jest absolutnie pierwszą kwalifikantką z awansem do finału prestiżowego turnieju we Francji. Występ podsumowano jako najbardziej bajkową z bajkowych przygód.

Nie zakończyło się to co prawda jak w bajce, ale w żadnym wypadku nie umniejsza to osiągnięcia Chwalińskiej w Paryżu. Wchodząc do turnieju z 114. miejscem w światowym rankingu, wygrała dziewięć meczów w ciągu 18 dni, przechodząc przez kwalifikacje i docierając do finału Roland Garros. W ten sposób stała się pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału French Open, i niemal podwoiła swoje dotychczasowe zarobki w jednym turnieju, stając się jednocześnie sensacją z dnia na dzień i powszechnie znaną postacią

Podsumowano na platformie. Należy przypomnieć, że za awans do finału Roland Garros nasza zawodniczka otrzymała aż 1,4 miliona euro brutto.