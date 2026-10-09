Gwiazdor ukarany za sfałszowane szczepienie! Granit Xhaka usłyszał wyrok

Podczas pandemii piłkarz Granit Xhaka zdobył fałszywe zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

Gracz występujący w Premier League i kapitan szwajcarskiej reprezentacji poniósł konsekwencje swojego zachowania.

Przeczytaj więcej o śledztwie i wyroku wydanym na zawodnika.

QUIZ. W których reprezentacjach grają Yamal, Mpappe, Valverde i Raphinha? Dopasuj piłkarza do kadry Pytanie 1 z 20 W jakiej reprezentacji gra Lamine Yamal? Maroka Hiszpanii Portugalii Następne pytanie

Granit Xhaka sfałszował szczepienia i został ukarany

Na przełomie września i października kadra Szwajcarii wygrała cztery mecze w grupie B1 Ligi Narodów. Drużyna zagwarantowała sobie tym samym awans do dywizji A, chociaż musiała grać bez swojego lidera i jednego z najlepszych piłkarzy. Z uwagi na prowadzone śledztwo Granit Xhaka oraz Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wspólnie zdecydowali o jego nieobecności na zgrupowaniu. Z identycznego powodu wykluczony był inny kadrowicz – Breel Embolo. Obecnie wiadomo już, jaki wyrok usłyszał kapitan zespołu.

Czarna seria kadry Jana Urbana. Tak słabo nie było od ponad 20 lat!

„Zostałem skazany w trybie doraźnym za uzyskanie fałszywego zaświadczenia (szczepień na COVID-19) na karę 50 dni grzywny w zawieszeniu, po 3000 franków za każdy dzień, z dwuletnim okresem próby”

- takie oświadczenie opublikował na swoim profilu na Instagramie gracz Sunderlandu, który wcześniej reprezentował m.in. barwy londyńskiego Arsenalu. W praktyce oznacza to, że Xhaka uniknął dyskwalifikacji i może bez przeszkód grać w piłkę.

15

Akceptuję decyzję i biorę na siebie odpowiedzialność. Wyrok nie zostanie wykonany, jeśli nie popełnię żadnych przestępstw w tym okresie próby. Koszty sądowe już uiściłem

- uzupełnił 34-letni reprezentant Szwajcarii, który nie ukrywał swoich przewinień przed śledczymi z prokuratury w Lucernie. Wcześniej tłumaczył swoje zachowanie lękiem przed szczepionką w czasie pandemii koronawirusa. To właśnie te obawy i strach miały skłonić go do posłużenia się dwoma podrobionymi certyfikatami.