Legia wyszła na prowadzenie, ale go nie utrzymała. Porażka w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów

Bolesny początek Ligi Mistrzów. Legia Warszawa rozbita we Francji

To nie był udany start w europejskich pucharach dla koszykarzy Legii Warszawa. W pierwszej kolejce fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów stołeczny zespół musiał uznać wyższość francuskiego SIG Strasbourg, przegrywając na wyjeździe aż 62:100. Gospodarze kontrolowali przebieg spotkania niemal od samego początku.

Mecz od pierwszych minut układał się po myśli francuskiej drużyny, która szybko objęła prowadzenie 6:2. Choć legioniści starali się odpowiadać, głównie za sprawą indywidualnych akcji Argustera Danielsa, rywale skutecznie utrzymywali przewagę. Po pierwszej kwarcie Strasbourg prowadził 21:15.

Chwila nadziei na początku drugiej kwarty

Początek drugiej części spotkania przyniósł kibicom Legii sporo optymizmu. Warszawski zespół ruszył do odrabiania strat, a po celnych rzutach Jakuba Andrzejewskiego i Kristera Zoriksa strata zmalała do zaledwie jednego punktu. Co więcej, chwilę później po rzutach wolnych Michała Kolendy to Legia po raz pierwszy w tym meczu wyszła na prowadzenie 24:23.

Radość nie trwała jednak długo. Trener gospodarzy poprosił o czas, a jego podopieczni wrócili na parkiet niezwykle zmobilizowani. Szybko odzyskali kontrolę nad meczem, a po serii skutecznych akcji ich przewaga znów zaczęła rosnąć. Do przerwy SIG Strasbourg prowadził już 47:33, a wynik ustalił rzutem zza łuku równo z syreną Ben Gregg.

Dominacja gospodarzy po przerwie

Druga połowa była już niestety jednostronnym widowiskiem. Francuski zespół w pełni kontrolował wydarzenia na boisku, systematycznie powiększając przewagę. W trzeciej kwarcie różnica punktowa przekroczyła 20 oczek, a przed decydującą odsłoną Legia przegrywała już 50:75.

Ostatnia część meczu była już tylko dopełnieniem formalności. Gospodarze nie zwalniali tempa i w pewnym momencie ich przewaga wynosiła nawet 36 punktów. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 100:62 dla SIG Strasbourg, co oznaczało dla Legii Warszawa bardzo trudny początek rywalizacji w Lidze Mistrzów.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Ben Gregg z SIG Strasbourg, który zdobył 19 punktów. W zespole Legii Warszawa najwięcej, bo 13 punktów, rzucił Kristers Zoriks. Arguster Daniels dołożył 12 oczek, a Markus Ilver – 11.

SIG Strasbourg: Ben Gregg 19, Abdoulaye N’Doye 15, Jaylen Hands 15, Tymu Chenery 13, Justin McKoy 11, Sam Alajiki 10, Maxence Lemoine 9, William Pfister 4, Neftali Difuidi 4, Yenge Diangitukwa 0, Miguell Nguidjol 0.

Legia Warszawa: Kristers Zoriks 13, Arguster Daniels 12, Markus Ilver 11, Zach Freemantle 9, Jakub Andrzejewski 7, Wojciech Tomaszewski 4, Michał Kolenda 4, Kuba Piśla 2, György Golomán 0, Błażej Czapla 0.

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