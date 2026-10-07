Czarna seria kadry Jana Urbana. Tak słabo nie było od ponad 20 lat!

Kadra Jana Urbana z najgorszymi wynikami od 26 lat

Wrześniowe i październikowe starcia w Lidze Narodów uwydatniły, że bilans polskich piłkarzy w 2026 roku prezentuje się niezwykle słabo, opierając się zaledwie na dwóch zwycięstwach w ośmiu spotkaniach. Ostatni raz sytuacja, gdy reprezentacja Polski odniosła tylko dwa triumfy w pierwszych dziesięciu miesiącach roku, miała miejsce dokładnie 26 lat temu, gdy kadrę przejmował Jerzy Engel na początku 2000 roku. W kolejnych latach Biało-Czerwoni notowali przynajmniej po trzy wygrane mecze w analogicznym okresie.

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Drużyna pod wodzą Jana Urbana zainaugurowała ten rok w marcu obiecującym zwycięstwem 2:1 nad Albanią w półfinale baraży do Mistrzostw Świata 2026, lecz późniejsza przegrana 2:3 w decydującym starciu ze Szwecją zapoczątkowała serię niepowodzeń. Po nieudanych barażach Polacy ulegli w towarzyskim meczu Ukrainie 0:2, a z Nigerią zremisowali 2:2, ratując wynik bramką zdobytą w doliczonym czasie gry. Zwieńczeniem tego okresu było ostatnie zgrupowanie, podczas którego zanotowano rozczarowujące rezultaty w czterech starciach Ligi Narodów UEFA.

Tegoroczne wyniki reprezentacji Polski w 2026 roku prezentują się dramatycznie:

0:1 w meczu z Bośnią i Hercegowiną (5 października)

6:0 w starciu z Rumunią (2 października)

1:3 w pojedynku ze Szwecją (28 września)

0:0 w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną (25 września)

2:2 w rywalizacji z Nigerią (3 czerwca)

0:2 w konfrontacji z Ukrainą (31 maja)

2:3 w meczu ze Szwecją (31 marca)

2:1 w starciu z Albanią (26 marca)

Podsumowując tegoroczne występy, polscy piłkarze w ośmiu spotkaniach zaliczyli zaledwie dwie wygrane, dwa razy podzielili się punktami i ponieśli aż cztery porażki. Szansa na poprawę tych fatalnych statystyk nadejdzie najwcześniej 14 listopada, kiedy to w Bukareszcie zmierzą się z Rumunią, która dotąd nie zdobyła ani jednego punktu. Z kolei 17 listopada we Wrocławiu odbędzie się rewanżowy mecz ze Szwecją.

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Co ciekawe, nawet w trudnym 2020 roku, naznaczonym pandemią, kiedy to do sierpnia nie rozegrano żadnych spotkań międzynarodowych, wyniki Biało-Czerwonych były znacznie lepsze niż teraz. Zespół prowadzony wtedy przez Jerzego Brzęczka zdołał w zaledwie dwa jesienne miesiące zanotować trzy zwycięstwa, do których dołożył jeden remis i jedną porażkę.

Dla kontrastu, początki kadencji Jana Urbana zapowiadały się bardzo optymistycznie. Pomiędzy wrześniem a grudniem 2025 roku jego zespół nie zaznał goryczy porażki, notując cztery zwycięstwa i dwa remisy, jednak bieżące wyniki wskazują, że tamte sukcesy były jedynie początkiem złego.