Tomasz Kędziora strzelił zjawiskowego gola i przyćmił premierę GTA 6

Występujący na pozycji obrońcy Tomasz Kędziora rzadko wpisuje się na listę strzelców. Fani polskiej kadry doskonale go kojarzą, gdyż uzbierał już 39 meczów w pierwszej reprezentacji. Swój ostatni występ zaliczył w zremisowanym 1:1 starciu Ligi Narodów przeciwko Szwecji. W narodowych barwach ten defensor tylko raz pokonał bramkarza rywali, co miało miejsce w 2021 roku podczas wygranego 5:0 pojedynku z San Marino. Teraz zawodnik trafił do siatki w barwach swojego klubu, czyli Dynama Kijów, jednak zwykła informacja to za mało, by opisać ten wyczyn. Popularny „Kędzior” popisał się uderzeniem, pod którym podpisaliby się najwięksi wirtuozi w dziejach piłki nożnej. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Polak uderzył piłkę piętką i przelobował golkipera drużyny przeciwnej. Dla fanów piłki to trafienie przebiło nawet głośną premierę gry GTA 6. Bramka stanowi prawdziwą kwintesencję futbolu i można ją podziwiać w nieskończoność.

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Tomasz Kędziora z pierwszym trafieniem po powrocie do Dynama Kijów

To niecodzienne trafienie miało miejsce już w 3. minucie derbowego starcia w Kijowie, w którym Dynamo mierzyło się z Obołoniem. Zespół Polaka zwyciężył ostatecznie 4:2, sam wynik szybko zejdzie na dalszy plan. W całej Europie dyskutuje się bowiem o strzale piętką naszego rodaka, dla którego było to pierwsze trafienie od momentu ponownego dołączenia do Dynama Kijów. Zawodnik nazywany „Kędziorem” po raz pierwszy zasilił ekipę z ukraińskiej stolicy w 2017 roku. Po siedmiu latach przeniósł się na stałe do greckiego PAOK-u Saloniki, w którym wcześniej przebywał na zasadzie wypożyczenia. W czerwcu 2026 roku 32-letni defensor ponownie związał się z kijowskim klubem. Warto dodać, że drużynę Dynama prowadzi aktualnie inny Polak. Po zdymisjonowaniu Igora Kostiuka obowiązki tymczasowego szkoleniowca przejął tam Maciej Kędziorek.