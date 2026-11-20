Nagrody WTA 2026. Maja Chwalińska nominowana, a Rybakina i Sabalenka powalczą w głównych kategoriach

Władze kobiecego tenisa ogłosiły listę pięciu kandydatek w kategorii „Odkrycie roku”, a wśród nominowanych do tej prestiżowej nagrody WTA znalazła się Maja Chwalińska. W wyścigu po to wyróżnienie polska tenisistka zmierzy się z czterema zdolnymi konkurentkami. Jej rywalkami są reprezentantki Czech Sara Bejlek i Nikola Bartunkova, pochodząca z Austrii Lilli Tagger oraz Australijka Talia Gibson. Nasza tenisistka jest przy nich najwyżej notowana i ma na koncie największe sukcesy!

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Obecność Chwalińskiej w tym gronie to podsumowanie jej imponującego awansu do ścisłej elity światowego tenisa. Jeszcze na początku obecnego roku reprezentantka Polski zajmowała odległe 146. miejsce na liście WTA, podczas gdy teraz plasuje się na świetnej 12. lokacie. Kluczowym momentem dla rozwoju jej kariery był udział w wielkoszlemowych zmaganiach na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Polska zawodniczka musiała przebijać się przez kwalifikacje, a mimo to zdołała sensacyjnie dotrzeć aż do samego finału paryskiej imprezy. Wysoką formę udowodniła także na finiszu rozgrywek. Na zakończenie sezonu Maja Chwalińska wywalczyła swój pierwszy w karierze tytuł w głównym cyklu, wygrywając niezwykle silnie obsadzone zawody najwyższej rangi WTA 1000 w chińskim Wuhan.

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Organizacja zarządzająca kobiecymi rozgrywkami przedstawiła również listy nominowanych w innych najważniejszych odsłonach plebiscytu. Ogłoszono, że o miano „Zawodniczki roku”, czyli najlepszej tenisistki ostatnich dwunastu miesięcy, powalczy pięć gwiazd. W tym gronie znalazły się obecna liderka światowych list Jelena Rybakina z Kazachstanu, Białorusinka Aryna Sabalenka, Rosjanka Mirra Andriejewa, Czeszka Linda Noskova, a także reprezentantka Ukrainy Elina Switolina.

Natomiast o statuetkę w kategorii „Postęp roku” ubiegają się Ukrainka Marta Kostiuk, Amerykanka Iva Jovic, filipińska tenisistka Alexandra Eala, Rosjanka Diana Sznajder oraz bardzo doświadczona Rumunka Sorana Cirstea. Oficjalne wyniki plebiscytu i nazwiska triumfatorek poszczególnych kategorii WTA przekaże 14 grudnia.