Podczas piątkowych zmagań w Japonii 20-letnia reprezentantka Polski powtórzyła swój sukces sprzed tygodnia, kiedy to inaugurowano cykl w Pekinie. W stolicy Chin debiutantka uplasowała się również na czwartej pozycji w biegu na 500 metrów. Tym razem w Obihiro Wiktoria Dąbrowska ustanowiła nowy rekord życiowy na dystansie 1000 metrów z czasem 1.14,80. Lepsze od niej okazały się jedynie dwie reprezentantki Holandii, Angel Daleman z wynikiem 1.13,70 oraz Isabel Grevelt, która uzyskała czas 1.14,66. Na piętnastej pozycji rywalizację ukończyła Karolina Bosiek z rezultatem 1.16,96. Po dwóch biegach młoda Polka zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na tym dystansie, ustępując jedynie dwukrotnej triumfatorce, Angel Daleman.

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W zmaganiach mężczyzn na dystansie 1000 metrów bardzo blisko czołowej trójki był Damian Żurek. Polak z czasem 1.08,02 zakończył rywalizację na piątym miejscu, tracąc do podium zaledwie 0,13 sekundy. Drugi z biało-czerwonych, Marek Kania, uzyskał rezultat 1.09,05 i został sklasyfikowany na dwunastej pozycji. Zwycięstwo w tym biegu odniósł reprezentant Chin Ziwen Lian, który dotarł do mety w czasie 1.07,48.

W piątkowym harmonogramie zawodów zaplanowano również biegi długodystansowe na 3000 metrów kobiet oraz 5000 metrów mężczyzn.

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