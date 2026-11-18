Marta Kostiuk w czołowej dziesiątce rankingu WTA

Chociaż udział w turnieju WTA Finals zakończył się dla Marty Kostiuk kompletem porażek i odpadnięciem już w fazie grupowej, całe rozgrywki w 2026 roku może ona uznać za duży sukces. Reprezentantka Ukrainy zamknęła ten rok jako dziesiąta rakieta świata w rankingu WTA, tuż za plecami Igi Świątek i dwie lokaty wyżej od Mai Chwalińskiej, która coraz mocniej dobija się do ścisłej dziesiątki. W minionych miesiącach fani tenisa szczególnie zapamiętali dwa bezpośrednie starcia Kostiuk ze Świątek. Najpierw na kortach Roland Garros Ukrainka wygrała z Polką 7:5, 6:1, dzięki czemu przeszła do ćwierćfinału, w którym wyeliminowała swoją rodaczkę Elinę Switolinę. Niedługo później o tenisistce zrobiło się głośno z powodu odważnych fotografii opublikowanych w internecie, na których jej dół od stroju kąpielowego wyglądał na zdecydowanie za mały. Z kolei sportowy rewanż za porażkę we French Open Iga Świątek wzięła podczas zawodów WTA 1000 w Toronto, gdzie pokonała pogromczynię z Paryża w trzech setach 3:6, 6:1, 6:2.

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Marta Kostiuk prezentuje odważne zdjęcia

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Marta Kostiuk na wakacjach. Rywalka Igi Świątek i Mai Chwalińskiej zrzuciła ubrania

Wcześniejsze publikacje, na których Marta Kostiuk eksponowała swoją wysportowaną sylwetkę, to nie wszystko. Po zamknięciu tegorocznych zmagań na kortach ukraińska zawodniczka przygotowała dla swoich sympatyków kolejną niespodziankę i podzieliła się świeżymi kadrami z urlopu. Tym razem tenisistka zrzuciła ubrania i zapozowała do bardzo odważnych zdjęć, które wywołały falę zachwytów wśród użytkowników Instagrama. Dodatkowego uroku tym ujęciom dodały malownicze krajobrazy otaczające konkurentkę Igi Świątek oraz Mai Chwalińskiej. Dla większości komentujących internautów piękne okoliczności przyrody zeszły jednak w tej sytuacji na dalszy plan.