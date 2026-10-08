Janina Rosińska nie żyje. 90-latka była mistrzynią Europy w bieganiu

Nie żyje mistrzyni Europy weteranów. Janina Rosińska miała 90 lat

Tragiczną wiadomość o śmierci Janiny Rosińskiej przekazał w serwisie X portal Athletic News. We wpisie zaznaczono, że wybitna polska lekkoatletka startująca w kategorii masters zmarła w wieku 90 lat. Zaledwie pół roku wcześniej zrobiło się o niej głośno w całej Polsce, gdy z rozrusznikiem serca wywalczyła złoty medal na 200 metrów podczas halowych mistrzostw Europy weteranów. Janina Rosińska świętowała swoje 90. urodziny krótko po tym wspaniałym sukcesie. Wówczas w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet wyznała, że chciałaby biegać nawet do setnych urodzin. Choć tego celu nie udało się osiągnąć, pamięć o jej niezwykłych osiągnięciach z pewnością przetrwa długie lata. Co ciekawe, Janina Rosińska zaczęła regularnie biegać dopiero jako 50-latka. W ciągu swojej sportowej kariery wzięła udział w 360 maratonach i wywalczyła setki złotych medali na zawodach w Polsce oraz za granicą.

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Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku żegna wybitną sportsmenkę. Janina Rosińska była pełna energii

Ze smutkiem Janinę Rosińską pożegnał Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którym biegaczka była silnie związana. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie podkreślono jej niezwykłą osobowość.

Trudno uwierzyć, że nie spotkamy Jej już na zajęciach, nie zobaczymy Jej uśmiechu i nie usłyszymy o kolejnych sportowych wyzwaniach. Janina była osobą niezwykłą – pełną energii, pogody ducha i wewnętrznej siły. Jej największą pasją było bieganie. Nie tylko biegała – ona udowadniała, że na spełnianie marzeń i pokonywanie własnych granic nigdy nie jest za późno. Jej medale były pięknym świadectwem wytrwałości, ale przede wszystkim ogromnej radości, jaką czerpała z aktywności. Drugą ważną częścią Jej życia była grupa taneczna Ad Rem. Tam również dzieliła się swoją energią, uśmiechem i radością bycia razem. Janino, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Dziękujemy za wspólne chwile, za Twoją obecność, uśmiech i inspirację, którą dawałaś innym. Rodzinie i Bliskim składamy z serca płynące wyrazy współczucia. Pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach

- czytamy na profilu facebookowym Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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