Złota Piłka 2026: Kylian Mbappe przegrał o włos z Harrym Kane'em. Szef mówi o kulisach

Złota Piłka dla Harry'ego Kane'a. Kylian Mbappe przegrał minimalną różnicą głosów

Francuski gwiazdor Kylian Mbappe był niezwykle blisko zdobycia Złotej Piłki, ale ostatecznie prestiżowe trofeum powędrowało do kapitana angielskiej kadry. „Harry Kane, który zdobył Złotą Piłkę, wygrał minimalną różnicą głosów” – przekazali organizatorzy plebiscytu z redakcji „France Football”. Sklasyfikowany finalnie na drugiej pozycji reprezentant Francji przez bardzo długi czas utrzymywał się na fotelu lidera w głosowaniu dziennikarzy. Rozstrzygnięcie słynnego konkursu, organizowanego przez francuskie pismo od 1956 roku, a od niedawna współtworzonego z federacją UEFA, ogłoszono oficjalnie podczas poniedziałkowej ceremonii w Londynie. Później głos zabrał redaktor naczelny „France Football” Vincent Garcia. Ujawnił on, że snajper Bayernu Monachium wyprzedził zawodnika Realu Madryt oraz króla strzelców mistrzostw świata naprawdę minimalnie.

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„W tym roku różnica sprowadzała się naprawdę do zaledwie kilku punktów” – powiedział wprost Vincent Garcia. Chociaż szczegółowe zestawienie głosów ujrzy światło dzienne dopiero pod koniec bieżącego tygodnia, szef „France Football” już teraz podzielił się pewnym istotnym detalem.

„Różnica punktowa między Kane’em a Mbappe była mniejsza niż ta, która w 2024 roku dzieliła Rodriego i Viniciusa Juniora. A wtedy wynosiła zaledwie 41 punktów” – przypomniał naczelny magazynu. Historia plebiscytu pamięta już wiele przypadków, gdy o końcowym triumfie decydowały detale. Doskonałym przykładem jest rok 2021, kiedy to Robert Lewandowski uległ Argentyńczykowi Lionelowi Messiemu o 33 punkty (580 do 613).

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