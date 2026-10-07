Piotr Czachowski uderza w Roberta Lewandowskiego. Ostra ocena kapitana reprezentacji Polski

Robert Lewandowski w Lidze Narodów. Był gwiazdor reprezentacji Polski i Serie A miażdży kapitana kadry

Niedługo po powrocie za ocean Robert Lewandowski zaliczył swój pierwszy po przerwie występ w MLS. Podczas starcia Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, polski napastnik początkowo siedział na ławce, lecz jego wejście na murawę natychmiast ożywiło grę. Jego znakomita asysta bez wątpienia była jednym z najlepszych momentów całego widowiska. Tymczasem w kraju wciąż toczy się żywa debata na temat gry Lewandowskiego podczas niedawnego okienka reprezentacyjnego, obejmującego cztery starcia Ligi Narodów. Początek nie był obiecujący – w zremisowanym 0:0 meczu z Bośnią i Hercegowiną zaprezentował słabą dyspozycję. W kolejnym, tym razem wyjazdowym starciu, przegranym ze Szwecją 1:3, pojawił się na boisku dopiero w 87. minucie i zdążył otrzymać żółtą kartkę. Zupełnie inaczej wyglądał jego występ w Warszawie, gdzie Polska rozgromiła Rumunię 6:0, a Lewandowski błysnął hat-trickiem. Niestety, dość nierozważnie zarobił kolejną żółtą kartkę, co wyeliminowało go z ostatniego meczu sesji, zakończonego porażką z Bośnią i Hercegowiną (0:1). Te wydarzenia w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty skomentował Piotr Czachowski, znawca włoskiej piłki i były zawodnik m.in. reprezentacji Polski, Udinese Calcio oraz Legii Warszawa. Były piłkarz wypowiedział się o kapitanie niezwykle ostro, bez ogródek krytykując jego decyzje.

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Robert Lewandowski oceniony przez Piotra Czachowskiego. "Zachował się jak kapitan opuszczający tonący okręt"

Były reprezentant Polski nie szczędził słów krytyki, oceniając nie tylko obecną formę Roberta Lewandowskiego na boisku, ale także jego zachowanie poza nim.

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Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Dokonania Roberta dla tej reprezentacji są czymś absolutnie niekwestionowanym. Należy mu się pomnik za życia. Jest najlepszym zawodnikiem w historii tej reprezentacji. Ale hat-trick z Rumunią niczego nie zmienia. Uważam, że jego czas w tej kadrze się skończył i powinniśmy szukać alternatywnych rozwiązań. Robert piłkarsko się zestarzał, nie gwarantuje już niczego, a im dłużej będziemy go wystawiać w ataku, tym później znajdziemy optymalną dla siebie koncepcję

– argumentował popularny ekspert, który nie krył dezaprobaty dla faktu, że przed rozegranym 5 października spotkaniem pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Polską zawodnik opuścił zgrupowanie.

Albo rybka albo akwarium. Robert jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Nie tylko piłkarsko. Ja nie wierzę w przypadki. Po co wszedł na chwilę ze Szwecją? Tak doświadczony zawodnik doskonale zdawał sobie sprawę, że za strzał po gwizdku obejrzy kartkę. Ten teatrzyk był zupełnie niepotrzebny. Wolałbym już grę w otwarte karty. Niestety to nie jest pierwszy raz, gdy stawia swój interes na pierwszym miejscu. Przyjeżdżając na zgrupowanie, jest w pracy, reprezentuje kraj. Chwaliliśmy Roberta za wiele rzeczy. W pełni na to zasłużył. Gdy jednak sytuacja tego wymaga, uważam, że konstruktywna krytyka jest uzasadniona

– kontynuował szczerze Piotr Czachowski, podsumowując zachowanie Roberta stwierdzeniem, że przypominał „kapitana opuszczającego tonący okręt”.

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