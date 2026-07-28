Kacper Tomasiak szczerze o odejściu Kamila Stocha. "Jest dziwnie"

Co dalej po odejściu Kamila Stocha?

Od momentu, gdy w 2011 roku Adam Małysz pożegnał się ze skokami, oczy polskich fanów były zwrócone na Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski dorównał, a według niektórych nawet przebił swojego poprzednika. Niestety, okres po mistrzostwach świata w Planicy w 2023 roku był dla niego niezwykle trudny. Mimo współpracy z indywidualnym sztabem szkoleniowym, na którego czele stali Michal Doleżal i Łukasz Kruczek, Stoch nie zdołał powrócić do najwyższej formy. Po nieudanym sezonie olimpijskim w marcu 2026 roku ogłosił definitywne zakończenie kariery.

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Na szczęście, podobnie jak w przypadku zmiany warty między Małyszem a Stochem, szybko pojawił się nowy lider. To Kacper Tomasiak skradł show podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, zdobywając we Włoszech aż trzy medale. 19-letni zawodnik, będący jeszcze w wieku juniorskim, błyskawicznie awansował do światowej czołówki. Choć kibice liczą na kolejne sukcesy, młody skoczek podchodzi do sprawy z dystansem i spokojem.

W wywiadzie dla "Super Expressu", poprzedzającym start Letniego Grand Prix, Tomasiak zaznaczył: „Dobrze zacząłem te przygotowania, ale skoki w maju czy w czerwcu ciężko porównywać do tych z zimy. Ciężko stwierdzić, jak to będzie w kolejnych miesiącach. A to one będą najważniejsze pod kątem doszlifowania tej formy do zimy. Tam się będzie wszystko rozstrzygać, więc trzeba zaczekać i pracować po prostu najlepiej, jak się da”.

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Kacper Tomasiak reaguje na nową rzeczywistość bez Kamila Stocha. "Jest dziwnie"

Nowa gwiazda polskich skoków udowodniła już swoją wysoką formę, wygrywając pierwsze letnie zmagania podczas Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku. Przed inauguracją LGP w Wiśle to właśnie na nim spoczywają największe nadzieje kibiców. Zapytany o atmosferę w zespole po odejściu Stocha, zawodnik podzielił się swoimi odczuciami.

Na pewno da się to odczuć, chociaż ja z Kamilem skakałem i byłem w grupie właściwie tylko pół roku. Nie przyzwyczaiłem się do niego aż tak jak Dawid czy Piotrek, którzy spędzili z nim tyle lat. Jest troszeczkę inaczej i czasami nawet trochę dziwnie, ale wszyscy jesteśmy zmotywowani do tego, żeby trenować na najwyższym poziomie, dawać z siebie wszystko i dalej ciągnąć te polskie skoki

Na liście startowej zawodów Letniego Grand Prix w Wiśle, obok multimedalisty olimpijskiego, pojawią się reprezentanci z kadry A: Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła. Dołączą do nich skoczkowie z kadry B: Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczoł. Rywalizacja na skoczni im. Adama Małysza zaplanowana jest na 1 i 2 sierpnia.

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