Ekstraklasa: Znamy pierwszego lidera nowego sezonu! Zagłębie ograło Piasta na koniec kolejki

Inauguracyjna, 1. kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 przeszła do historii. W zamykającym ją poniedziałkowym starciu Zagłębie Lubin pewnie pokonało na własnym stadionie Piasta Gliwice 2:0, dzięki czemu objęło prowadzenie w tabeli na samym starcie rozgrywek. Wcześniej powody do radości mieli między innymi kibice Legii Warszawa i Wisły Kraków. Zobaczcie, jak ukształtowała się ligowa tabela po pierwszych meczach.

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Zagłębie Lubin - Piast Gliwice. Sytuacja w tabeli po 1. kolejce Ekstraklasy

Po dwumiesięcznej pauzie piłkarze Ekstraklasy powrócili na boiska, rozpoczynając sezon 2026/2027. Pierwszy gwizdek usłyszeliśmy w piątek, 24 lipca, na stadionie w Radomiu. Gospodarze pokonali 2:1 Wieczystą Kraków, debiutującą w najwyższej klasie rozgrywkowej. W piątkowy wieczór cenne punkty zdobyła także Legia Warszawa, wywożąc z wyjazdu triumf 1:0 nad Pogonią Szczecin za sprawą bramki strzelonej pod koniec meczu przez Zorana Arsenicia. Sobotnie zmagania zainaugurowała Jagiellonia Białystok, minimalnie wygrywając z Koroną Kielce 1:0. Kolejnym z nowych zespołów w lidze był Śląsk Wrocław. Pomimo początkowego prowadzenia, wrocławska drużyna uległa w Zabrzu tamtejszemu Górnikowi (1:2). Z kolei obrońca tytułu mistrzowskiego, Lech Poznań, zawiódł swoich fanów, notując bezbramkowy remis z Cracovią przed domową publicznością.

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Niedziela przyniosła spore rozczarowanie kibicom w Częstochowie. Miejscowy Raków musiał uznać wyższość Wisły Płock, przegrywając 1:2. Następnie w Łodzi doszło do niezwykle zaciętego pojedynku, w którym Widzew podzielił się punktami z Motorem Lublin (2:2). Na zakończenie niedzielnych zmagań honoru nowych ekip w lidze broniła Wisła Kraków, powracająca do Ekstraklasy po czteroletniej przerwie. Przy pełnym stadionie Biała Gwiazda pokonała GKS Katowice 2:1, pokazując, że ma wielkie ambicje na ten sezon.

Zwieńczeniem pierwszej serii gier było poniedziałkowe spotkanie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Po golach w drugiej połowie autorstwa Jakuba Sypka i Marcela Reguły miejscowi triumfowali 2:0, co pozwoliło im objąć pozycję pierwszego lidera rozpoczętego właśnie sezonu!

Przedstawiamy pełne zestawienie wyników oraz aktualną tabelę po 1. z zaplanowanych 34 kolejek ligowych (ilość meczów, wygrane, remisy, porażki, gole, bilans bramkowy):

1. Zagłębie Lubin - 3 pkt (1 1 0 0 2-0 +2)

2. Górnik Zabrze - 3 pkt (1 1 0 0 2-1 +1)

. Radomiak Radom 1 1 0 0 2-1 +1

. Wisła Kraków 1 1 0 0 2-1 +1

. Wisła Płock 1 1 0 0 2-1 +1

6. Jagiellonia Białystok - 3 pkt (1 1 0 0 1-0 +1)

. Legia Warszawa 1 1 0 0 1-0 +1

8. Motor Lublin - 1 pkt (1 0 1 0 2-2)

. Widzew Łódź 1 0 1 0 2-2

10. Cracovia Kraków - 1 pkt (1 0 1 0 0-0)

. Lech Poznań 1 0 1 0 0-0

12. GKS Katowice - 0 pkt (1 0 0 1 1-2 -1)

. Raków Częstochowa 1 0 0 1 1-2 -1

. Śląsk Wrocław 1 0 0 1 1-2 -1

. Wieczysta Kraków 1 0 0 1 1-2 -1

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16. Korona Kielce - 0 pkt (1 0 0 1 0-1 -1)

. Pogoń Szczecin 1 0 0 1 0-1 -1

18. Piast Gliwice - 0 pkt (1 0 0 1 0-2 -2)

24 lipca 2026:

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków 2:1 (1:0)

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

25 lipca 2026:

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 1:0 (0:0)

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (0:1)

Lech Poznań - Cracovia Kraków 0:0

26 lipca 2026:

Raków Częstochowa - Wisła Płock 1:2 (0:1)

Widzew Łódź - Motor Lublin 2:2 (2:1)

Wisła Kraków - GKS Katowice 2:1 (0:0)

27 lipca 2026:

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:0 (0:0)