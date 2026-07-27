Ekstraklasa: Znamy pierwszego lidera nowego sezonu! Zagłębie ograło Piasta na koniec kolejki

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-27 22:10

Ruszył sezon 2026/2027 w PKO BP Ekstraklasie! Ostatnie spotkanie inauguracyjnej serii gier wyłoniło lidera rozgrywek. Poniedziałkowe starcie w Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie pokonało Piasta Gliwice, zamknęło 1. kolejkę, w której nie brakowało emocji. Poniżej prezentujemy komplet wyników oraz układ w tabeli.

Piłkarz Wisły Kraków cieszy się z gola po powrocie do Ekstraklasy. O wynikach 1. kolejki przeczytasz w Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Inauguracyjna, 1. kolejka PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 przeszła do historii. W zamykającym ją poniedziałkowym starciu Zagłębie Lubin pewnie pokonało na własnym stadionie Piasta Gliwice 2:0, dzięki czemu objęło prowadzenie w tabeli na samym starcie rozgrywek. Wcześniej powody do radości mieli między innymi kibice Legii Warszawa i Wisły Kraków. Zobaczcie, jak ukształtowała się ligowa tabela po pierwszych meczach.
Polska liga bez tajemnic. Sprawdź się w quizie o Ekstraklasie
Pytanie 1 z 8
Który klub zdobył najwięcej mistrzostw Polski?

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice. Sytuacja w tabeli po 1. kolejce Ekstraklasy

Po dwumiesięcznej pauzie piłkarze Ekstraklasy powrócili na boiska, rozpoczynając sezon 2026/2027. Pierwszy gwizdek usłyszeliśmy w piątek, 24 lipca, na stadionie w Radomiu. Gospodarze pokonali 2:1 Wieczystą Kraków, debiutującą w najwyższej klasie rozgrywkowej. W piątkowy wieczór cenne punkty zdobyła także Legia Warszawa, wywożąc z wyjazdu triumf 1:0 nad Pogonią Szczecin za sprawą bramki strzelonej pod koniec meczu przez Zorana Arsenicia. Sobotnie zmagania zainaugurowała Jagiellonia Białystok, minimalnie wygrywając z Koroną Kielce 1:0. Kolejnym z nowych zespołów w lidze był Śląsk Wrocław. Pomimo początkowego prowadzenia, wrocławska drużyna uległa w Zabrzu tamtejszemu Górnikowi (1:2). Z kolei obrońca tytułu mistrzowskiego, Lech Poznań, zawiódł swoich fanów, notując bezbramkowy remis z Cracovią przed domową publicznością.

Awantura na meczu w Turcji. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani

Niedziela przyniosła spore rozczarowanie kibicom w Częstochowie. Miejscowy Raków musiał uznać wyższość Wisły Płock, przegrywając 1:2. Następnie w Łodzi doszło do niezwykle zaciętego pojedynku, w którym Widzew podzielił się punktami z Motorem Lublin (2:2). Na zakończenie niedzielnych zmagań honoru nowych ekip w lidze broniła Wisła Kraków, powracająca do Ekstraklasy po czteroletniej przerwie. Przy pełnym stadionie Biała Gwiazda pokonała GKS Katowice 2:1, pokazując, że ma wielkie ambicje na ten sezon.

Zwieńczeniem pierwszej serii gier było poniedziałkowe spotkanie Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Po golach w drugiej połowie autorstwa Jakuba Sypka i Marcela Reguły miejscowi triumfowali 2:0, co pozwoliło im objąć pozycję pierwszego lidera rozpoczętego właśnie sezonu!

Przedstawiamy pełne zestawienie wyników oraz aktualną tabelę po 1. z zaplanowanych 34 kolejek ligowych (ilość meczów, wygrane, remisy, porażki, gole, bilans bramkowy):

  • 1. Zagłębie Lubin - 3 pkt (1 1 0 0 2-0 +2)
  • 2. Górnik Zabrze - 3 pkt (1 1 0 0 2-1 +1)
  • . Radomiak Radom 1 1 0 0 2-1 +1
  • . Wisła Kraków 1 1 0 0 2-1 +1
  • . Wisła Płock 1 1 0 0 2-1 +1
  • 6. Jagiellonia Białystok - 3 pkt (1 1 0 0 1-0 +1)
  • . Legia Warszawa 1 1 0 0 1-0 +1
  • 8. Motor Lublin - 1 pkt (1 0 1 0 2-2)
  • . Widzew Łódź 1 0 1 0 2-2
  • 10. Cracovia Kraków - 1 pkt (1 0 1 0 0-0)
  • . Lech Poznań 1 0 1 0 0-0
  • 12. GKS Katowice - 0 pkt (1 0 0 1 1-2 -1)
  • . Raków Częstochowa 1 0 0 1 1-2 -1
  • . Śląsk Wrocław 1 0 0 1 1-2 -1
  • . Wieczysta Kraków 1 0 0 1 1-2 -1
  • -------------------------------
  • 16. Korona Kielce - 0 pkt (1 0 0 1 0-1 -1)
  • . Pogoń Szczecin 1 0 0 1 0-1 -1
  • 18. Piast Gliwice - 0 pkt (1 0 0 1 0-2 -2)

24 lipca 2026:

  • Radomiak Radom - Wieczysta Kraków 2:1 (1:0)
  • Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

25 lipca 2026:

  • Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 1:0 (0:0)
  • Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 (0:1)
  • Lech Poznań - Cracovia Kraków 0:0

26 lipca 2026:

  • Raków Częstochowa - Wisła Płock 1:2 (0:1)
  • Widzew Łódź - Motor Lublin 2:2 (2:1)
  • Wisła Kraków - GKS Katowice 2:1 (0:0)

27 lipca 2026:

  • KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2:0 (0:0)
TOP5 momentów Ekstraklasy z 1. kolejki