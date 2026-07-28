Jimmy Rhoades poprowadzi pokazowy trening koszykarski dla młodzieży na Bemowie

Nadchodzące wydarzenie w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo zapowiada się jako jedno z najważniejszych spotkań ze światem koszykówki dla młodych adeptów tego sportu w Polsce. Już 1 sierpnia 2026 roku, w godzinach 9:00–10:00, dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat otrzymają niepowtarzalną szansę wzięcia udziału w pokazowym treningu prowadzonym przez światowej klasy specjalistę – Jimmy’ego Rhoadesa. Ten ceniony trener, znany ze współpracy z zawodnikami NBA, przyjedzie do Warszawy, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, które na co dzień kształtują talenty na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Jimmy Rhoades w Warszawie. Wyjątkowy trening dla dzieci i młodzieży

Wydarzenie to, organizowane wspólnie przez Dzielnicę Bemowo oraz Fundację Next Draft, ma na celu nie tylko inspirację, ale przede wszystkim praktyczną edukację młodych sportowców w zakresie najnowocześniejszych metod treningowych. Uczestnicy będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się, jak wygląda proces doskonalenia umiejętności, który w przyszłości może otworzyć im drzwi do profesjonalnej kariery w koszykówce. To więcej niż zwykły trening – to lekcja koszykówki na najwyższym, międzynarodowym poziomie, dostępna na wyciągnięcie ręki dla młodych talentów z Polski. Obecność tak wybitnego eksperta stanowi ogromną wartość dodaną dla lokalnej społeczności koszykarskiej, oferując perspektywę, która zazwyczaj dostępna jest jedynie w najbardziej prestiżowych akademiach sportowych na świecie.

Skuteczne metody treningowe

Specjalizacja Jimmy’ego Rhoadesa w player development, czyli kompleksowym planowaniu i prowadzeniu procesu rozwoju zawodników, jest kluczowym elementem jego sukcesu i powodem, dla którego jest on tak ceniony w świecie koszykówki. Podczas nadchodzącego treningu pokazowego młodzi koszykarze będą mieli wyjątkową okazję do zrozumienia i doświadczenia, jak wygląda praca oparta na solidnych fundamentach technicznych, strategicznym podejmowaniu decyzji oraz, co najważniejsze, skutecznym przenoszeniu ćwiczonych elementów do realnej gry. Jimmy Rhoades kładzie nacisk na holistyczne podejście, które obejmuje nie tylko fizyczne aspekty gry, takie jak sprawność i technika, ale także rozwój mentalny i taktyczny.

Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie poprawić swoją technikę rzutu, precyzję dryblingu czy celność podań, ale również, jak analizować sytuacje na boisku i podejmować szybkie, trafne decyzje pod presją czasu i w dynamicznie zmieniających się warunkach meczowych. Te umiejętności są niezwykle cenne w tak złożonej i dynamicznej grze, jaką jest koszykówka, i często stanowią o przewadze na parkiecie. Trener Rhoades pokaże, jak w praktyce wyglądają ćwiczenia, które pomagają zawodnikom NBA doskonalić ich rzemiosło, a także jak adaptować te metody do własnych potrzeb i możliwości, niezależnie od obecnego poziomu zaawansowania. Jego metodyka opiera się na ciągłej analizie i elastycznym dostosowywaniu planów treningowych, aby każdy zawodnik mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał i dążyć do perfekcji.

Trening z ekspertem z NBA - zapisy i najważniejsze informacje

Udział w treningu pokazowym z Jimmy’m Rhoadesem to unikalna szansa, której nie można przegapić, zwłaszcza dla aspirujących koszykarzy. Aby umożliwić jak największej liczbie młodych adeptów koszykówki skorzystanie z tej niezwykłej okazji, organizatorzy – Dzielnica Bemowo oraz Fundacja Next Draft – przygotowali prosty i dostępny system zapisów. Trening odbędzie się dokładnie 1 sierpnia 2026 roku, w godzinach 9:00–10:00, w nowoczesnej Hali OSiR Bemowo, mieszczącej się przy ulicy Obrońców Tobruku 40 w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, co gwarantuje, że program zajęć będzie optymalnie dostosowany do ich poziomu zaawansowania, możliwości fizycznych i potrzeb rozwojowych.

Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą mailową, co ułatwia proces rejestracji. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszenia pod adres: [email protected]. Zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania swojego udziału, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie tego typu wydarzeniami z udziałem światowej klasy trenerów jest zawsze ogromne. To inwestycja w przyszłość młodego koszykarza, która może zaowocować nie tylko znaczącą poprawą umiejętności technicznych, ale również zwiększeniem motywacji, pasji do sportu i zrozumienia profesjonalnego podejścia do treningu. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby trenować pod okiem jednego z najlepszych specjalistów od rozwoju indywidualnego zawodników, który na co dzień pracuje z gwiazdami NBA i pomaga im osiągać szczyty kariery.

Autor: Legia Kosz/ Materiały prasowe