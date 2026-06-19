Maja Chwalińska przyciąga potężnych sponsorów. Menedżer zdradza kulisy

Zarobki Mai Chwalińskiej po sukcesie w Roland Garros

Przez długi czas zawodniczka z Dąbrowy Górniczej pozostawała w cieniu Igi Świątek, co było widoczne nie tylko w sportowych rankingach, lecz także w możliwościach budżetowych. Kosztowne realia zawodowego tenisa zmuszały ją do starannego planowania każdego wydatku. Sytuacja uległa diametralnej zmianie po wspaniałym występie w tegorocznym Roland Garros, gdzie Polka dotarła aż do finału. Dzięki temu wywalczyła wyższe nagrody finansowe niż przez cały dotychczasowy okres startów na światowych kortach. Dodatkowe wsparcie zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, przyznając jej maksymalne stypendium. To jednak dopiero początek biznesowej ofensywy. W wywiadzie dla serwisu Interia menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, dał do zrozumienia, że komercyjny potencjał jego podopiecznej przyciągnął prawdziwe tłumy chętnych do współpracy marek.

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Polska tenisistka jeszcze w trakcie trwania paryskiego Wielkiego Szlema sformalizowała współpracę z markami Oshee oraz XTB. Dziś wiadomo już, że to zaledwie wstęp do budowania jej silnego zaplecza finansowego. Przedstawiciel sportsmenki w rozmowie z portalem Interia otwarcie odniósł się do gorącego okresu negocjacyjnego. „To już się dzieje. Od tygodnia nie rozmawiamy o niczym innym. Proszę jednak o wyrozumiałość, bo nic więcej nie mogę powiedzieć. Takie umowy wymagają ciszy i spokoju. Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów. Jeśli od jakiegoś czasu jestem trudno osiągalny, to właśnie dlatego. Rozmowy z firmami i potencjalnymi sponsorami, to coś, co zaprząta w tej chwili całą moją uwagę” - stwierdził Piotr Szczypka. Pojawiają się także spekulacje, że sportsmenka z Dąbrowy Górniczej wkrótce wystąpi w dużej kampanii reklamowej. Jej opiekun podchodzi jednak do tych doniesień ze sporym dystansem. „Mogę powiedzieć, że to jest możliwe, ale tu również nie zdradzę żadnych szczegółów” - uciął temat pan Piotr.

Zdjęcia Mai Chwalińskiej po powrocie do Polski z Roland Garros

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