Iga Świątek i Maja Chwalińska spadają w rankingu WTA. Jest nowe notowanie

W najnowszym zestawieniu WTA Iga Świątek straciła 8. pozycję, natomiast Maja Chwalińska spadła z 11. lokaty.

Przerwa w startach i zakończenie indywidualnych występów w tym sezonie przyniosły polskim tenisistkom drobne straty w klasyfikacji.

Sprawdź aktualne notowanie rankingu WTA z 2 listopada 2026 roku, opublikowane bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju WTA Finals.

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Iga Świątek i Maja Chwalińska tracą miejsca w rankingu WTA

Kłopoty zdrowotne zmusiły Igę Świątek do wcześniejszego zamknięcia tegorocznych startów. Choć przez miniony tydzień Polka utrzymywała się jeszcze na 8. pozycji na świecie, rezygnacja z udziału w zawodach rangi WTA 500 w Tokio przesądziła o tym, że w notowaniu z 2 listopada przesunęła się na 9. lokatę. Na koncie byłej pierwszej rakiety globu nie ma już punktów za ubiegłoroczną edycję WTA Finals, a z racji braku kwalifikacji do tegorocznych finałów nie ma ona szans na poprawienie tego dorobku.

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Rywalizacja na kortach w Tokio bezpośrednio wpłynęła również na sytuację Mai Chwalińskiej. Polka w ostatniej chwili zrezygnowała z gry w stolicy Japonii z powodu dużego zmęczenia ostatnimi występami, a całe zawody wygrała Diana Sznajder, która zainkasowała 500 punktów i zepchnęła finalistkę Roland Garros z życiowej, 11. pozycji w zestawieniu. Obecnie priorytetem dla Chwalińskiej jest pełne wyleczenie kontuzji przed zaplanowanym na listopad występem w drużynie narodowej w ramach Billie Jean King Cup.

Na samym szczycie klasyfikacji nie doszło do przetasowań i pierwsze miejsce wciąż zajmuje Jelena Rybakina wyprzedzająca Arynę Sabalenkę. Przewaga reprezentantki Kazachstanu nad Białorusinką nieco stopniała, ponieważ obu tenisistkom odliczono już zdobycze punktowe za zeszłoroczne zmagania w WTA Finals, w których Rybakina sięgnęła po tytuł po finałowym zwycięstwie nad Sabalenką. Jest już jednak pewne, że reprezentantka Kazachstanu utrzyma fotel liderki na koniec sezonu bez względu na nadchodzące rozstrzygnięcia, gdyż w puli pozostało do wywalczenia maksymalnie 1500 punktów.

Najnowszy ranking WTA z 2 listopada 2026 roku. Na których miejscach są Polki?

1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8099 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka - 6485

3. (3) Mirra Andriejewa - 6306

4. (5) Coco Gauff (USA) - 5763

5. (4) Jessica Pegula (USA) - 5760

6. (6) Elina Switolina (Ukraina) - 5121

7. (7) Karolina Muchova (Czechy) - 4665

8. (9) Linda Noskova (Czechy) - 4333

9. (8) Iga Świątek (Polska) - 4188

10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) - 3910

11. (13) Diana Sznajder - 3238

12. (11) Maja Chwalińska (Polska) - 3016

13. (12) Iva Jovic (USA) - 2941

...

50. (50) Magdalena Fręch (Polska) - 1110

68. (71) Magda Linette (Polska) - 956

115. (106) Katarzyna Kawa (Polska) - 672

145. (148) Martyna Kubka (Polska) - 509

256. (264) Linda Klimovicova (Polska) - 289

277. (287) Weronika Falkowska (Polska) - 254