Bartosz Zmarzlik na podium w GP Szwecji! Lider MŚ powiększył przewagę

Obrońca tytułu uplasował się na najniższym stopniu podium podczas zawodów w szwedzkiej Malilli.

Nasz reprezentant nadal otwiera stawkę w drodze po mistrzostwo świata, mając za sobą sześć rozegranych rund.

Triumfatorem skandynawskiej imprezy został Anders Thomsen, a drugą pozycję wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert.

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Nasz utytułowany zawodnik stanął przed okazją odniesienia piątego w swojej historii triumfu na torze w Malilli, jednak w ostatecznym starciu musiał uznać wyższość dwójki konkurentów. Osiągnięcie Andersa Thomsena można traktować w kategoriach sporej sensacji, ponieważ reprezentant Danii pełni w tegorocznym cyklu funkcję rezerwowego, zastępując jednego z kontuzjowanych żużlowców. W najważniejszym wyścigu wieczoru nie dał rywalom żadnych szans, wysuwając się na czoło stawki już na początkowym kółku. Tymczasem za jego plecami rozegrała się niesamowicie zacięta batalia między sześciokrotnym mistrzem świata a Robertem Lambertem, który we wcześniejszej fazie zawodów nie stracił ani jednego punktu. Ostatecznie z tego pojedynku zwycięsko wyszedł Brytyjczyk i to on zajął drugą lokatę.

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Reprezentant Polski zgromadził na swoim koncie dwanaście punktów w turnieju zasadniczym, co zapewniło mu bezpośredni awans do najważniejszej gonitwy wspólnie z niezwykle skutecznym Brytyjczykiem. W pierwszym wyścigu ostatniej szansy na drugim miejscu do mety dojechał Patryk Dudek, natomiast w kolejnym z nich stawkę zamknął Dominik Kubera, przez co w finałowej rozgrywce oglądaliśmy wyłącznie jednego reprezentanta biało-czerwonych barw. Kacper Woryna zanotował trudny występ, gdyż jako jedyny z naszych rodaków nie zdołał triumfować w żadnym z sobotnich startów, co przełożyło się na jego jedenastą pozycję w końcowej tabeli szwedzkich zawodów.

Liderem klasyfikacji mistrzowskiej pozostaje polski czempion z dorobkiem 98 punktów, co daje mu pięć oczek zapasu nad sklasyfikowanym w Szwecji na czwartej pozycji Bradym Kurtzem. Lambert traci obecnie do Polaka siedemnaście punktów, plasując się na trzecim szczeblu całego cyklu. Kolejni zawodnicy zanotowali już wyraźnie większe straty, przez co ich szanse na włączenie się do walki o końcowy triumf są raczej iluzoryczne. Następne zawody żużlowej elity zaplanowano na pierwszy dzień sierpnia, a gospodarzem tej rywalizacji będzie Łódź.

Wyniki Speedway Grand Prix w Malilli z 11 lipca 2026 roku

1. Anders Thomsen (Dania)

2. Robert Lambert (Wielka Brytania)

3. Bartosz Zmarzlik (Polska)

4. Brady Kurtz (Australia)

5. Andrzej Lebiediew (Łotwa)

6. Patryk Dudek (Polska)

7. Leon Madsen (Dania)

8. Kim Nilsson (Szwecja)

9. Dominik Kubera (Polska)

10. Jan Kvech (Czechy)

11. Kacper Woryna (Polska)

Tabela klasyfikacji generalnej po sześciu tegorocznych rundach

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 98 pkt

2. Brady Kurtz (Australia) 93 pkt

3. Robert Lambert (Wielka Brytania) 81 pkt

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 66 pkt

5. Leon Madsen (Dania) 55 pkt

6. Kacper Woryna (Polska) 55 pkt

7. Jack Holder (Australia) 55 pkt

8. Max Fricke (Australia) 54 pkt

9. Patryk Dudek (Polska) 51 pkt

...

14. Dominik Kubera (Polska) 28 pkt

19. Maciej Janowski (Polska) 11 pkt

24. Marcel Kowolik (Polska) 1 pkt

33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0 pkt

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