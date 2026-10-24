Zwycięzca Eurowizji Junior 2026. Znamy oficjalne wyniki i miejsce Polski

Zakończyła się 24. edycja Eurowizji Junior

Dziecięcy odpowiednik popularnego konkursu muzycznego zawsze wzbudza sporo emocji wśród młodych wokalistów i europejskiej publiczności. Dla uczestników to niezwykła szansa na pokazanie swoich umiejętności na dużej scenie, a fani mogą wczuć się w konkursową atmosferę jeszcze przed majowym widowiskiem dla dorosłych. Rok temu pierwsze miejsce wyśpiewała dla Francji Lou Deleuze utworem "Ce Monde", co dało jej krajowi czwarty triumf w ciągu zaledwie sześciu edycji. Tym razem młode talenty z szesnastu państw przyjechały na Maltę. Wielki finał 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci zorganizowano 24 października 2026 roku. Polskich barw bronił Wiktor Sas, wykonując piosenkę "Gravity". Oto szczegółowe wyniki rywalizacji o europejską statuetkę.

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Eurowizja Junior 2026. Kto zdobył pierwsze miejsce?

Zwycięzcą Eurowizji Junior 2026 została Armenia, którą reprezentowała Nare z piosenką Boo. Poniżej prezentujemy pełną klasyfikację z punktacją:

Armenia – Nare - "Boo!" 202 pkt. Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" – 184 pkt. Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt. San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt. Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt. Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt. Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt. Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt. Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt. Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt. Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt. Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt. Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt. Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.