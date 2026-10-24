Wiktor Sas porwał publiczność na Eurowizji Junior! Mamy zdjęcia z jego wyjątkowego występu

Wiktor Sas zachwycił na Eurowizji Junior 2026

Wiktor Sas pojawił się na maltańskiej scenie Eurowizji Junior 2026, a jego pojawienie się śledzili z napięciem fani wydarzenia oraz rodacy wspierający polskiego wokalistę. Przez kilka minionych miesięcy czternastolatek wspólnie z zespołem Telewizji Polskiej ciężko pracował nad najdrobniejszymi elementami scenicznymi. Finałowy koncert 24. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci miał miejsce 24 października, gdzie młody artysta pokazał owoce swojej pracy. Wiktor dał niesamowicie energetyczny występ, który na długo zapadnie w pamięci!

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Występ Polski w finale Eurowizji Junior

Reprezentant Polski zaśpiewał swój utwór w obecności tancerek, a cały show zdominowały ciemne, granatowe barwy. Wiktor Sas ubrany był w nietypowy zestaw łączący klasyczny garnitur z luźnym jeansem, a całości dopełniała biżuteria w formie łańcuszków. Na ekranach otaczających scenę pojawiły się trójwymiarowe animacje przypominające geometryczne kształty, a wysokie konstrukcje tworzyły iluzję miejskiego krajobrazu. Wokalista poradził sobie świetnie i zaśpiewał bez zarzutu.

Wiktor Sas to zwycięzca The Voice Kids. Co o nim wiemy?

Czternastoletni Wiktor Sas wykazuje talent od najmłodszych lat – zaczął mówić bardzo szybko, a w wieku półtora roku już śpiewał. Jego pierwsze koncerty odbywały się w żłobku. Nastolatek jest niezwykle aktywny: oprócz śpiewu interesuje się tańcem, recytacją, piłką nożną i wędkarstwem, a w wolnym czasie uwielbia gotować, w tym swoje ulubione spaghetti carbonara. Swój głos szkoli od sześciu lat, a w 2026 roku odniósł sukces, zwyciężając w 9. odsłonie show „The Voice Kids” w ekipie Tribbsa.