Eurowizja Junior 2026. Jak zagłosować na Wiktora Sasa? Czy głosowanie jest darmowe?

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Najbliższa odsłona Eurowizji Junior zaplanowana jest na sobotę, 24 października 2026 roku. Zgodnie z regulaminem, po triumfie Lou Deleuze i utworu „Ce Monde” w Tbilisi, organizacja powinna przypaść Francji. Telewizja z tego kraju postanowiła jednak zrezygnować ze względu na kwestie budżetowe. Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała o przeniesieniu wydarzenia na Maltę, a młodzi artyści wystąpią w Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali.

Warto zwrócić uwagę na istotną zmianę, jaką wdrożyło EBU w tym roku. Koncert finałowy Eurowizji Junior wystartuje o nietypowej, późnej porze - dokładnie o 21:00 czasu polskiego. W biało-czerwonych barwach wystąpi Wiktor Sas, który zdobył bilet na Maltę jako zwycięzca programu „The Voice Kids”. Przypomnijmy, że Polska ma na swoim koncie dwie wygrane w tym konkursie. W 2018 roku triumfowała Roksana Węgiel, a 2019 roku po zwycięstwo sięgnęła Viki Gabor.

Blisko powtórzenia tego sukcesu była również Sara James, kończąc rywalizację w 2021 roku na znakomitym, drugim miejscu.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026 - głosowanie online

Zasady Eurowizji Junior różnią się nieco od dorosłego odpowiednika – tutaj głosowanie odbywa się przez internet, co pozwala na wspieranie reprezentanta własnego kraju. Zarówno panel jurorski, jak i widzowie mają do dyspozycji łącznie 928 punktów.

Pierwszy etap głosowania zostanie przeprowadzony przez platformę jesc.tv. Okienko dla głosujących otwiera się w piątek, 23 października 2026 roku o 23:59 i zamyka w sobotę, 24 października o 20:59, czyli tuż przed startem wielkiego finału. Każdy może oddać trzy głosy, w tym na wykonawcę z własnego państwa. Przed wypełnieniem formularza konieczne jest obejrzenie skrótu występów (tzw. recapu).

Drugie głosowanie na Eurowizji Junior 2026

W trakcie finałowego koncertu Eurowizji Junior 2026 uruchomiona zostanie druga runda głosowania. Zaraz po wybrzmieniu ostatniej konkursowej propozycji, prowadzący ogłoszą ponowne otwarcie bramek na portalu jesc.tv. Należy pamiętać, że czas na oddanie głosów będzie bardzo krótki - wyniesie jedynie 15 minut. Podobnie jak w pierwszym etapie, widzowie będą mogli wskazać trzy piosenki, w tym reprezentanta Polski, którym jest Wiktor Sas.