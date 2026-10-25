Zaskakujący wynik w "Tańcu z Gwiazdami". Znamy parę, która musiała pożegnać się z programem 25 października 2026

Rywalizacja na parkiecie powoli zmierza do finału, a poziom trudności jest regularnie podnoszony. Uczestnicy zdążyli już sprawdzić się w wielu tanecznych wyzwaniach. Mierzyli się z wymogami Akademii Czarnej Mamby, tańczyli do muzyki włoskiej, latynoskiej i utworów znanych z produkcji Disneya. Na swoim koncie mają również podróż w czasie oraz wyjątkowy odcinek z udziałem członków rodziny. W najnowszym epizodzie twórcy programu przygotowali nowość. Jedna z par zdobyła upragniony immunitet, zapewniając sobie spokojny awans do kolejnego etapu.

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Wyniki i punktacja po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Polsat zdecydował się na wprowadzenie do 8. odcinka zasady immunitetu. Oznacza to, że najlepsza para otrzymała gwarancję przejścia do kolejnego etapu rywalizacji, niezależnie od innych czynników.

Tak prezentuje się punktacja za występy w 8. odcinku:

39 punktów : Dominik Rupiński i Estelle François

: Dominik Rupiński i Estelle François 39 punktów : Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz 38 punktów : Helena Englert i Roman Osadchiy

: Helena Englert i Roman Osadchiy 36 punktów : Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

: Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz 33 punkty : Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna 31 punktów: Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Immunitet w tym odcinku zdobyli Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.

Mandaryna I Krystian TZG 10.18

Oto para, która odpadła z "Tańca z Gwiazdami" w 8. odcinku

Po dogrywce i decyzji jury, z programem pożegnali się ostatecznie Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Nie zobaczymy ich w nadchodzących zmaganiach. Walkę o Kryształową Kulę kontynuują następujące duety:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Lista par, które dotychczas zakończyły udział w programie, prezentuje się następująco:

Miejsce 7: Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Miejsce 8: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Miejsce 9: Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Miejsce 10: Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

Miejsce 11: Matteo Brunetti i Izabela Skierska

Miejsce 12: Monika Borzym i Michał Kassin