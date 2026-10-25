Zaskakujący wynik w "Tańcu z Gwiazdami". Znamy parę, która musiała pożegnać się z programem 25 października 2026

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Rywalizacja na parkiecie powoli zmierza do finału, a poziom trudności jest regularnie podnoszony. Uczestnicy zdążyli już sprawdzić się w wielu tanecznych wyzwaniach. Mierzyli się z wymogami Akademii Czarnej Mamby, tańczyli do muzyki włoskiej, latynoskiej i utworów znanych z produkcji Disneya. Na swoim koncie mają również podróż w czasie oraz wyjątkowy odcinek z udziałem członków rodziny. W najnowszym epizodzie twórcy programu przygotowali nowość. Jedna z par zdobyła upragniony immunitet, zapewniając sobie spokojny awans do kolejnego etapu.
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Wyniki i punktacja po 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
Polsat zdecydował się na wprowadzenie do 8. odcinka zasady immunitetu. Oznacza to, że najlepsza para otrzymała gwarancję przejścia do kolejnego etapu rywalizacji, niezależnie od innych czynników.
Tak prezentuje się punktacja za występy w 8. odcinku:
- 39 punktów: Dominik Rupiński i Estelle François
- 39 punktów: Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- 38 punktów: Helena Englert i Roman Osadchiy
- 36 punktów: Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- 33 punkty: Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 31 punktów: Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
Immunitet w tym odcinku zdobyli Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.
Oto para, która odpadła z "Tańca z Gwiazdami" w 8. odcinku
Po dogrywce i decyzji jury, z programem pożegnali się ostatecznie Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. Nie zobaczymy ich w nadchodzących zmaganiach. Walkę o Kryształową Kulę kontynuują następujące duety:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Lista par, które dotychczas zakończyły udział w programie, prezentuje się następująco:
- Miejsce 7: Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Miejsce 8: Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Miejsce 9: Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Miejsce 10: Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Miejsce 11: Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Miejsce 12: Monika Borzym i Michał Kassin