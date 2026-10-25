Violetta Arlak skradła show mroczną stylizacją. Wójtowa z "Rancza" przeszła ogromną przemianę

Nowe odcinki "Rancza" na antenie TVP. Serial wraca po dziesięciu latach

Produkcja TVP zatytułowana "Ranczo" okazała się niebywałym hitem telewizyjnym. Nikt na początku nie zakładał, że serial zdobędzie aż tak ogromną popularność. Poszczególne sezony przyciągały od 4,5 do ponad 8 milionów widzów, a jeden z epizodów czwartej serii zgromadził przed ekranami imponujące 10 milionów osób.

Fani serialu musieli czekać aż dekadę, aby ponownie zobaczyć zmagania swoich ulubionych bohaterów. W sierpniu sfinalizowano nagrania do jedenastej transzy, która ma być definitywnym pożegnaniem z produkcją i zamknięciem wszystkich dotychczasowych historii. Nowe odcinki "Rancza" będzie można oglądać od grudnia tego roku.

Na planie zdjęciowym zjawiła się większość dotychczasowych gwiazd, w tym Cezary Żak, Artur Barciś oraz Ilona Ostrowska. W kontynuacji nie mogło również zabraknąć Violetty Arlak, odtwórczyni roli wójtowej. Choć 58-letnia aktorka gra w wielu produkcjach, to właśnie ta postać zapewniła jej największą sławę i sympatię widzów.

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Violetta Arlak w czarnej kreacji zachwyca na Gali VIP

Violetta Arlak wykreowała postać Haliny Kozioł, żony wójta, w którego wcielał się Cezary Żak. Jako kobieta przebojowa i operatywna, potrafiła trzymać rękę na pulsie i nierzadko studziła zapał męża. Widownia obdarzyła ją ogromną sympatią za bezkompromisowe wypowiedzi, mocny charakter i niepowtarzalny styl bycia.

Wraz z upływem lat wizerunek Violetty Arlak uległ znacznej zmianie. Aktorka przeszła radykalną metamorfozę, gubiąc blisko 20 kilogramów i całkowicie zmieniając swój dotychczasowy wizerunek, w tym fryzurę oraz styl ubierania się. Ostatnio gwiazda zaszczyciła swoją obecnością 14. edycję Gali VIP, wydarzenia organizowanego przez Magazyn VIP.

Podczas wspomnianej uroczystości aktorka zaprezentowała się w stroju, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Postawiła na czarną kreację o wyraźnie gotyckim i nieco teatralnym charakterze. Centralnym elementem stylizacji była długa suknia wieczorowa z głębokim wycięciem na dekolcie w kształcie litery V, ozdobnym gorsetem i powłóczystą, lekko lśniącą spódnicą. Szczególną uwagę zwracało nakrycie głowy w postaci toczka z delikatną woalką, a uzupełnieniem całości był czarny choker z dekoracyjnym kamieniem.

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