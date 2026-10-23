Zaskakujące relacje po zakończeniu "Hotelu Paradise". Ta para wzbudza sensację w sieci

Hotel Paradise 13. Soraya i Filip widywani razem po nagraniach. Co ich łączy?

Soraya, choć nie bierze już udziału w rywalizacji w "Hotelu Paradise 13", chętnie dzieli się swoim życiem w sieci. Niedawno podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie jeden z internautów poruszył temat jej rzekomego związku z Filipem. Fani zauważyli, że oboje dają w sieci sygnały, że po powrocie do Polski łączy ich bliska relacja. Uczestniczka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. W swoim wpisie zwróciła uwagę na to, że zwykłe spotkanie dawnych znajomych od razu staje się powodem do tworzenia historii. „Nie można sobie wyjść na kawę czy drinka? Czemu wy oceniacie po kilku zdjęciach, że jesteśmy parą? Istnieje coś takiego jak kolega i koleżanka, w przyjaźń damsko-męską nie wierzę, ale czemu nie moglibyśmy się spotkać jak normalni ludzie, np. sobie pogadać, skoro mieszkamy w tym samym mieście? Wkurza mnie to powoli” - napisała na swoim profilu Soraya.

Hotel Paradise 13. Czy relacja Sorayi i Filipa to zapowiedź finałowych niespodzianek?

Chociaż słowa Sorayi z pewnością wzbudziły zainteresowanie fanów, nie można traktować ich jako dowodu na to, że połączyło ich uczucie. Bohaterka reality show zaznaczyła, że wspólne wyjście nie jest równoznaczne z randką. Dodała również, że budowanie teorii na podstawie nielicznych fotografii zamieszczanych w mediach społecznościowych bywa krzywdzące i mija się z prawdą.

Hotel Paradise 13. Czego widzowie mogą spodziewać się w kolejnych odcinkach?

To jednak dopiero początek emocji, jakie czekają fanów 13. sezonu "Hotelu Paradise". Produkcja zapowiada, że nadchodzące odcinki przyniosą wiele zaskakujących zwrotów akcji. Szczególne zainteresowanie budzą doniesienia o historycznych zaręczynach, do których ma dojść przed kamerami. Do tej pory widzowie nie mieli okazji zobaczyć tego kluczowego momentu, co tylko podsyca spekulacje. Z każdym kolejnym odcinkiem dowiadujemy się coraz więcej, jednak wszystko wskazuje na to, że prawdziwe niespodzianki twórcy programu zostawili na sam koniec rywalizacji.