19-letnia Stankiewicz napisała ten hit w kuchni. Pamiętacie "Orła cień"?

Pamiętacie ten moment w 1996 roku, gdy z radia po raz pierwszy wybrzmiały charakterystyczne dźwięki utworu "Orła cień"? Ta piosenka momentalnie zawładnęła polskimi listami przebojów i na zawsze wpisała się w pamięć całego pokolenia. Dla wielu słuchaczy był to nie tylko kolejny radiowy hit, ale prawdziwa ścieżka dźwiękowa tamtego lata. Utwór do dziś wywołuje gęsią skórkę i przywołuje najpiękniejsze wspomnienia z połowy lat dziewięćdziesiątych.

Dlaczego zespół potrzebował nowego otwarcia?

Sytuacja w grupie Varius Manx na początku 1996 roku była niezwykle napięta i pełna niepewności. Po pasmie wielkich sukcesów i wydaniu niezwykle popularnych płyt z Anitą Lipnicką na czele, dotychczasowa wokalistka postanowiła odejść z zespołu. Dla lidera grupy, Roberta Jansona, był to ogromny sprawdzian. Fani oraz branża muzyczna zastanawiali się, czy formacja zdoła utrzymać swój prestiżowy status bez dotychczasowej gwiazdy.

Jak 19-latka trafiła do legendarnego bandu?

Odpowiedź na muzyczne poszukiwania przyszła z kultowego programu telewizyjnego "Szansa na sukces". To właśnie w tym show uwagę zespołu przykuła nastoletnia Katarzyna Stankiewicz, która oczarowała wszystkich swoim wykonaniem piosenki "Zamigotał świat". Kiedy młoda artystka weszła do studia nagraniowego z uznanymi muzykami, miała zaledwie 19 lat. Przed niedoświadczoną dziewczyną postawiono ogromne zadanie, ponieważ miała nie tylko zaśpiewać nowe utwory, ale i stworzyć do nich teksty.

Jak powstał kultowy utwór "Orła cień"?

Proces pisania słów do nowych kompozycji był dla debiutującej wokalistki sporym wyzwaniem emocjonalnym. Presja czasu była ogromna, a zadanie stworzenia liryki do muzyki Roberta Jansona wymagało niezwykłej wrażliwości. Tekst do piosenki "Orła cień" powstał niespodziewanie w środku nocy w rodzinnej kuchni artystki. Powstałe wtedy tajemnicze słowa połączone z melancholijną i wpadającą w ucho melodią stworzyły absolutną magię.

QUIZ Varius Manx czy Łzy? Orla cień, Agnieszka, Narcyz, Bez Pytanie 1 z 18 Orła cień to utwór grupy: Varius Manx Łzy Następne pytanie

Jaki sukces odniósł album Ego?

W maju 1996 roku utwór Orła cień oficjalnie zadebiutował w rozgłośniach radiowych jako pierwszy singiel z nadchodzącego krążka. Piosenka błyskawicznie podbiła najważniejsze listy przebojów w kraju i zyskała ogromne uznanie słuchaczy. Miesiąc później ukazał się piąty album studyjny zespołu zatytułowany Ego. Płyta odniosła spektakularny sukces komercyjny i pokryła się podwójną platyną, sprzedając się w setkach tysięcy egzemplarzy.

Dlaczego ta piosenka wciąż wywołuje nostalgię?

Pojawienie się Kasi Stankiewicz otworzyło zupełnie nowy, niezwykle owocny rozdział w historii Varius Manx. Pierwszy wspólny przebój udowodnił, że odwaga i świeża energia młodej wokalistki stworzyły idealny duet z dojrzałymi kompozycjami zespołu. Dzisiaj, gdy w radiu słyszymy charakterystyczny wokal i pierwsze nuty utworu Orła cień, w okamgnieniu wracają emocje sprzed lat. To piosenka, która nie tylko przetrwała próbę czasu, ale na stałe stała się symbolicznym hymnem swojego pokolenia.

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