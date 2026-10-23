Eurowizja Junior 2026 - o której godzinie start konkursu 24.10.2026?

Eurowizja Junior 2026: Godzina rozpoczęcia finału na Malcie

Finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na najbliższą sobotę. Mimo że poprzednią edycję wygrał Francuz Lou Deleuze, tegoroczna impreza nie odbędzie się w jego ojczyźnie. Francuski nadawca zrezygnował z organizacji, podając jako powód problemy finansowe. W tej sytuacji funkcję gospodarza przejęła Malta.

Tegoroczna Eurowizja Junior zagości w maltańskiej miejscowości Ta’ Qali. Na tamtejszej scenie zaprezentuje się 16 młodych wykonawców, walczących o międzynarodowe uznanie. Start muzycznych zmagań wyznaczono na sobotę, 24 października. Transmisja rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00 czasu polskiego.

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Eurowizja Junior 2026: Reprezentant Polski. Kto wystąpi?

Dziecięca Eurowizja to konkurs, w którym Polska odnosiła ogromne sukcesy, dwukrotnie sięgając po główne trofeum. Zaczęło się w 2018 roku od triumfu Roksany Węgiel z hitem „Anyone I Want to Be”. Rok później Viki Gabor zapewniła nam kolejne historyczne zwycięstwo z piosenką „Superhero”. W ten sposób Polska jako jedyny kraj wygrała imprezę dwa razy z rzędu. Świetnie spisała się także Sara James, zajmując drugie miejsce w 2021 roku.

W 2026 roku biało-czerwonych barw będzie bronił Wiktor Sas. Zwycięzca dziewiątej odsłony „The Voice Kids” wykona na scenie utwór „Gravity”. 14-letni reprezentant Polski pojawi się przed publicznością jako siódmy w kolejności.

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Eurowizja Junior - QUIZ Pytanie 1 z 11 W którym roku wystartowała Eurowizja Junior? 1999 2003 2006 Następne pytanie

Eurowizja Junior 2026: Gdzie obejrzeć finał w telewizji i internecie?

Muzyczne emocje z Malty będzie można śledzić na żywo w polskiej telewizji. Transmisję finału Eurowizji Junior 2026 pokaże TVP2. Wydarzenie będzie również dostępne w internecie dzięki platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale konkursu w serwisie YouTube.

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