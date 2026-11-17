Jan Borysewicz i Mikołaj Bukrewicz nagrali „Mamę”

Jan Borysewicz przez kilka dekad napisał melodie do wielu przebojów Lady Pank. Tym razem rockman przygotował jednak utwór, który ma wyjątkowo osobisty charakter. Piosenka „Mama” została nagrana wspólnie z Mikołajem Bukrewiczem – młodym aktorem wcielającym się w lidera zespołu w filmie „Mniej obcy”.

Nie jest to przypadkowy duet. W nagraniu symbolicznie spotykają się dojrzały artysta oraz jego młodsza, filmowa wersja. Dwaj wykonawcy opowiadają tę samą historię z różnych perspektyw, a granica między biografią, filmową fabułą i osobistym wspomnieniem zaczyna się zacierać.

Muzykę do „Mamy” skomponował i wyprodukował Jan Borysewicz. Tekst napisał wspólnie z Wojciechem Byrskim, natomiast miksem i masteringiem zajął się Marcin Bors. Piosenka miała premierę 6 listopada 2026 roku.

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Choroba mamy zmieniła dzieciństwo przyszłego rockmana

Rodzinna historia Jana Borysewicza zajmuje ważne miejsce w filmie „Mniej obcy”. Gdy przyszły lider Lady Pank miał 13 lat, jego mama poważnie zachorowała. Zmagała się ze stwardnieniem rozsianym, a jej stan stopniowo się pogarszał.

Nastoletni Jan musiał przejąć część obowiązków zdecydowanie przekraczających to, czym zazwyczaj zajmują się jego rówieśnicy. Opiekował się mamą, pomagał jej w codziennych czynnościach, a także podejmował dorywcze prace, aby zarobić pieniądze potrzebne rodzinie. Po latach przyznał, że właśnie wtedy skończyło się jego dzieciństwo.

Muzyka stała się dla niego przestrzenią wolności i ucieczką od trudnej codzienności. Historia znana dotąd przede wszystkim z wywiadów i książki „Mniej obcy”, będącej zapisem rozmowy Borysewicza z Marcinem Prokopem, otrzymała teraz własną muzyczną formę.

Jedyna premierowa piosenka na albumie „Mniej obcy”

„Mama” zapowiada ścieżkę dźwiękową do filmu „Mniej obcy”. Album ukaże się 27 listopada 2026 roku na płycie CD oraz podwójnym winylu. Wydawnictwo ma zawierać 16 kompozycji.

Na krążku znajdą się przede wszystkim największe przeboje Lady Pank w odświeżonych wersjach. „Mama” będzie jedyną całkowicie nową piosenką przygotowaną na potrzeby tego wydawnictwa. To sprawia, że nie jest jedynie dodatkiem do znanych utworów, ale muzycznym dopowiedzeniem filmowej historii.

Do piosenki powstał również teledysk wyreżyserowany przez Kristoffera Rusa, który stanął za kamerą filmu „Mniej obcy”. Klip łączy fragmenty produkcji Netfliksa ze scenami zrealizowanymi specjalnie na potrzeby nagrania. Dzięki temu widzowie ponownie zobaczą Mikołaja Bukrewicza jako młodego Jana Borysewicza.

„Mniej obcy” nie opowiada wyłącznie o sukcesie Lady Pank

Film „Mniej obcy” trafił na Netflix 7 października 2026 roku. Produkcja została zainspirowana życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza, ale nie jest klasyczną dokumentalną biografią. To fabularna opowieść o pasji, buncie, wolności oraz cenie, jaką można zapłacić za realizację marzeń.

W rolę lidera Lady Pank wcielił się Mikołaj Bukrewicz. Pozostałych członków zespołu zagrali Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Patryk Pietrzak wystąpił natomiast jako Andrzej Mogielnicki – współzałożyciel grupy i autor tekstów wielu jej przebojów.

Sam Borysewicz zapowiadał, że zależało mu na szczerej historii, która nie ukrywałaby ani sukcesów, ani popełnionych błędów. Piosenka „Mama” pasuje do tego założenia. Zamiast kolejnego rockowego manifestu artysta wybrał temat, który prowadzi słuchaczy do początków jego biografii – jeszcze zanim pojawiły się Lady Pank, wielkie sceny i tłumy fanów.