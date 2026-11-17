Liber i Young Leosia nie należą do artystów, których nazwiska w naturalny sposób stawia się obok siebie. On rozpoczynał karierę, gdy polskiego hip-hopu słuchało się z kaset i płyt CD. Ona zdobyła popularność w epoce streamingu, TikToka i krótkich nagrań oglądanych na telefonach.

Ich wspólny singiel „Pesele” nie jest jednak pojedynkiem starej i nowej szkoły. Artyści wykorzystali różnicę wieku, by opowiedzieć o dorastaniu, pierwszych fascynacjach i prostych rzeczach, które po latach okazują się ważniejsze niż dawniej przypuszczaliśmy.

Liber wrócił do kaset, Commodore i filmów na VHS-ie

Zwrotka Libera jest pełna przedmiotów, które dla części odbiorców będą dobrze znanymi elementami dzieciństwa, a dla młodszych mogą brzmieć niemal jak eksponaty muzealne.

Raper wspomina komputer Commodore, kasety magnetofonowe, popularnego „jamnika”, filmy oglądane na VHS-ie oraz szkolne podróże Autosanem. Wraca do czasów, kiedy dostęp do muzyki, filmów i elektronicznych gadżetów był znacznie bardziej ograniczony.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wyliczanie przedmiotów sprzed lat. Analogowe rekwizyty mają przypominać moment, w którym rozrywka nie była dostępna bez przerwy, a na spotkanie z przyjaciółmi nie umawiano się za pośrednictwem aplikacji.

Liber nie przedstawia swojej młodości jako idealnej epoki. Patrzy na nią z perspektywy człowieka, który zdążył przeżyć wesela, pożegnania, sukcesy i rozczarowania. Dawne przedmioty uruchamiają wspomnienia o czasie, gdy życie wydawało się mniej skomplikowane.

SE_Liber o relacji z Sylwią Grzeszczak. "To chyba powinno wszystko wyjaśnić"

Young Leosia pokazuje inną stronę młodości

Young Leosia urodziła się w zupełnie innym świecie. Jej wspomnienia nie są związane z komputerami Commodore ani kolekcjonowaniem kaset. W swojej części opowiada o życiu w trasie, ciągłej pracy, niewyspaniu i próbach nadążenia za tempem współczesności.

Młodszy numer PESEL nie oznacza tu beztroski. Jej pokolenie ma natychmiastowy dostęp do muzyki, ludzi oraz informacji, ale płaci za to poczuciem nieustannego pośpiechu i przebodźcowania.

Dzięki temu „Pesele” nie są wyłącznie nostalgicznym wspomnieniem lat 80. i 90. Young Leosia wnosi do utworu perspektywę osoby, która również tęskni za prostotą, choć wychowała się już w cyfrowej rzeczywistości.

Oboje spotykają się w refrenie zbudowanym wokół zdania: „Pamiętasz? Nie trzeba było nam wiele”. To właśnie ten wspólny sentyment, a nie próba ustalenia, które pokolenie miało lepiej, stanowi najważniejszą część piosenki.

Współpracę zapowiedzieli rozmową na Gadu-Gadu

Artyści od początku promowali singiel poprzez zderzanie dwóch epok. Przed premierą Liber opublikował grafikę przedstawiającą rozmowę z Young Leosią w oknie przypominającym komunikator Gadu-Gadu.

Niebieskie okno, kolorowe nazwy użytkowników i charakterystyczne słoneczko były czytelnym sygnałem dla odbiorców pamiętających początki domowego internetu. Young Leosia odpowiedziała na stylizowaną wiadomość Libera, proponując datę premiery wspólnego nagrania.

Był to prosty, ale celny pomysł. Zamiast długo wyjaśniać, że artyści reprezentują dwa pokolenia, pokazano narzędzie komunikacji, które dla jednych było częścią codzienności, a dla innych jest już internetowym zabytkiem.

Teledysk nagrali wśród pamiątek z PRL-u

Nostalgiczny pomysł został rozwinięty również w teledysku. Zdjęcia powstały między innymi w Muzeum PRL-u w Poznaniu. Scenografia pełna dawnych mebli i przedmiotów pasuje do wspomnień przywoływanych przez Libera.

Klip nie jest jednak wierną rekonstrukcją jednej epoki. Tak jak sama piosenka, łączy analogową przeszłość ze współczesną oprawą. Za teledysk odpowiadała ekipa REC PRO.

Muzykę skomponował Mycy, który razem z Adashem zajął się również produkcją. Tekst napisali Liber i Young Leosia. Utwór trwa niespełna dwie i pół minuty i od początku został pomyślany jako lekki, radiowy singiel z łatwym do zapamiętania refrenem.

Różne PESEL-e, podobna tęsknota

„Pesele” wykorzystują sprawdzony mechanizm nostalgii, ale nie ograniczają się do przekonywania, że dawniej wszystko było lepsze. Liber i Young Leosia pokazują, że każde pokolenie ma własne rekwizyty, problemy oraz wspomnienia, do których wraca po latach.

Dla jednych takim symbolem będzie przewijanie kasety ołówkiem, dla innych pierwsze konto w mediach społecznościowych. Zmieniają się technologie i sposób komunikacji, ale nie zmieniają się emocje związane z dorastaniem, pierwszymi przyjaźniami i chwilami, w których do szczęścia rzeczywiście nie trzeba było wiele.

Na razie artyści nie zapowiedzieli większego wspólnego projektu. „Pesele” wyglądają więc na jednorazowe spotkanie dwóch muzycznych światów. Sam pomysł okazał się jednak wystarczająco nośny, by przypomnieć, że różnica roczników nie musi oznaczać braku wspólnego języka.