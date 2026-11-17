Rok 2026 jest dla Anny Wyszkoni czasem podsumowań. Wokalistka świętuje 30-lecie działalności artystycznej, podczas której przeszła drogę od zespołu Łzy do samodzielnej kariery i własnych jubileuszowych tras koncertowych. Mogła więc sięgnąć po największe przeboje, zaprosić dawnych współpracowników i wydać kolejną muzyczną retrospektywę.

Artystka postanowiła jednak nie zamykać jubileuszu w zbiorze wspomnień. Zamiast opowiadać, kim była, nagrała album pokazujący, kim jest obecnie. „Niebo mam niebieskie” ukazało się 13 listopada i jest najbardziej autorskim wydawnictwem w jej dotychczasowej karierze.

Anna Wyszkoni nie chciała kolejnego podsumowania

Wyszkoni od początku podkreślała, że jubileusz nie powinien oznaczać artystycznego zatrzymania. Koncerty z okazji 30-lecia pozwoliły jej przypomnieć materiał zespołu Łzy oraz najważniejsze piosenki z solowej kariery. Nowa płyta miała pełnić zupełnie inną funkcję.

Nie chciałam kolejnego podsumowania wydawniczego

– przyznała wokalistka w rozmowie z Plejadą. Artystka chciała pokazać emocje towarzyszące jej tu i teraz. Na albumie pojawiają się więc tęsknota, niepewność, potrzeba wolności, złość oraz odwaga do podejmowania własnych decyzji. Pogodny tytuł nie oznacza, że wszystkie piosenki są lekkie i beztroskie.

„Niebo mam niebieskie” opowiada o kobiecie, która nie chce już dopasowywać się do cudzych wyobrażeń. Nie zawsze zna odpowiedzi, ale nie zamierza czekać na pozwolenie, aby wybrać własną drogę.

Wszystkie piosenki napisała i skomponowała sama

Najważniejszą zmianą jest autorski charakter albumu. Anna Wyszkoni napisała teksty wszystkich dziesięciu utworów i samodzielnie skomponowała ich muzykę. Wcześniej korzystała z pomocy wielu cenionych autorów, a teraz zdecydowała się wziąć pełną odpowiedzialność za materiał.

W studiu wspierał ją Paweł Krawczyk, muzyk od lat związany z zespołem Hey. Zajął się produkcją i wzbogacił nagrania charakterystycznymi gitarami. Dzięki temu melodyjny pop Wyszkoni otrzymał mocniejszą, bardziej rockową oprawę.

Nie jest to jednak próba gwałtownej zmiany wizerunku. Wokalistka nadal sięga po emocjonalne melodie i osobiste teksty, ale brzmi odważniej oraz mniej zachowawczo. Płyta nie sprawia wrażenia projektu stworzonego na zamówienie jubileuszu. Jest zapisem aktualnego etapu jej życia.

Wszystko zmienił pierwszy skok ze spadochronem

Impulsem do powstania albumu okazała się nowa pasja Anny Wyszkoni. Po okresie twórczego zastoju wokalistka zdecydowała się skoczyć ze spadochronem. Silne emocje związane z tym doświadczeniem przywróciły jej potrzebę komponowania.

Po pierwszym skoku zaczęły pojawiać się melodie i teksty. Artystka szybko przestała być jedynie pasażerką przypiętą do instruktora. Zdobyła uprawnienia samodzielnego skoczka i ma już na koncie ponad 50 skoków.

Pasję spadochronową przeniosłam na moją codzienność, twórczość

– mówiła w „Dzień Dobry TVN”. Lotnicze doświadczenia przeniknęły także do tytułów piosenek. Na albumie znalazły się między innymi „Piosenka młodych spadochroniarzy” oraz „Piosenka dorosłych spadochroniarzy”. Otwierający płytę „Smuteczek” również wyrósł z poczucia wolności, które dało wokalistce pokonywanie kolejnych barier.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

„Niebo mam niebieskie” pokazuje ją bez jubileuszowego filtra

Album składa się z dziesięciu utworów. Obok piosenek inspirowanych spadochroniarstwem znalazły się na nim między innymi „Obłęd”, „Constans”, „Paranoje”, „Ładna wiosna”, „Na niebie” oraz zamykające wydawnictwo „Zmiany (dla Ch.)”.

Całość nie tworzy prostej opowieści o odnalezionym szczęściu. Wyszkoni pokazuje różne emocje – od zmęczenia i tęsknoty po bunt, nadzieję i gotowość do zmian. Piosenki mają przypominać, że wolność nie zawsze jest wygodna. Wymaga również pogodzenia się z przeszłością i przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory.

Po 30 latach kariery Anna Wyszkoni nie nagrała więc płyty, która miałaby przypominać, ile już osiągnęła. „Niebo mam niebieskie” jest raczej deklaracją, że wciąż chce próbować nowych rzeczy. Tym razem nie tylko wykonuje piosenki, ale od początku do końca opowiada własną historię.