Leonidy osiągną maksimum aktywności

Listopadowe noce potrafią być pochmurne i chłodne, ale tym razem mogą przynieść dodatkową atrakcję. W nocy z 17 na 18 listopada maksimum aktywności osiągną Leonidy. To rój meteorów, którego radiant, czyli pozorny punkt, z którego wybiegają świetlne smugi, znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa.

Choć najczęściej mówimy o „spadających gwiazdach”, z prawdziwymi gwiazdami zjawisko nie ma nic wspólnego. Obserwowane rozbłyski powstają, gdy niewielkie fragmenty materii wpadają z ogromną prędkością w ziemską atmosferę i ulegają spaleniu.

Leonidy są pozostałością pozostawioną przez kometę 55P/Tempel-Tuttle. Ziemia każdego roku przecina pas drobin znajdujących się na jej orbicie, dzięki czemu możemy oglądać charakterystyczne świetlne smugi. Leonidy należą do wyjątkowo szybkich meteorów – mogą poruszać się z prędkością około 70 kilometrów na sekundę. Niektóre pozostawiają na niebie jasne ślady utrzymujące się przez kilka chwil.

Największy spektakl dronów w Polsce. Kilkaset dronów rozświetliło niebo nad Warszawą

O której godzinie najlepiej oglądać Leonidy?

Tegoroczne maksimum Leonidów przewidywane jest krótko po północy. Nie oznacza to jednak, że właśnie wtedy warunki do obserwacji będą najlepsze. Gwiazdozbiór Lwa będzie z czasem wznosił się coraz wyżej nad horyzontem, dlatego największe szanse na zauważenie meteorów pojawią się w drugiej części nocy.

Na obserwację najlepiej wybrać się między godziną 2.00 a świtem. Szczególnie korzystny może być czas około godziny 4.00–5.00, gdy radiant roju znajdzie się już stosunkowo wysoko nad południowo-wschodnim horyzontem.

Pomóc powinien również Księżyc. Jego tarcza będzie oświetlona mniej więcej w połowie, ale Księżyc zajdzie przed północą lub w jej okolicach – dokładna godzina zależy od miejsca obserwacji. Dzięki temu jego światło nie powinno znacząco przeszkadzać podczas najciekawszej części nocy.

Ile meteorów będzie można zobaczyć?

W idealnych warunkach Leonidy mogą przynieść około 15 meteorów w ciągu godziny. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wartość obliczana dla bardzo ciemnego nieba, wysoko położonego radiantu i doskonałej widoczności.

W rzeczywistości większość obserwatorów zobaczy mniej meteorów. Duże znaczenie będą miały zachmurzenie, światła miasta, przejrzystość powietrza oraz czas poświęcony na obserwację. Nie należy więc oczekiwać nieustającego deszczu jasnych smug. Może się zdarzyć, że na kolejny meteor trzeba będzie poczekać kilka lub kilkanaście minut.

Leonidy mają jednak pewną przewagę – są bardzo szybkie, a część z nich potrafi pozostawiać efektowne, długo widoczne ślady. Nawet pojedynczy jasny meteor może więc wynagrodzić oczekiwanie.

Jak przygotować się do obserwacji Leonidów?

Do oglądania roju nie jest potrzebny teleskop ani lornetka. Takie urządzenia zawężają pole widzenia, podczas gdy meteory mogą pojawić się w różnych częściach nieba. Najlepiej obserwować je gołym okiem.

Warto znaleźć miejsce oddalone od latarni, reklam i świateł budynków. Dobrym wyborem będzie polana, duży ogród, obrzeża miasta albo bezpieczne miejsce poza terenem zabudowanym. Po wyjściu na zewnątrz oczy potrzebują około 20–30 minut, aby przyzwyczaić się do ciemności. W tym czasie najlepiej nie spoglądać na jasny ekran telefonu.

Radiant Leonidów znajdzie się w gwiazdozbiorze Lwa, ale nie trzeba wpatrywać się bezpośrednio w ten punkt. Lepiej objąć wzrokiem większy fragment nieba, zwłaszcza w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Przyda się również leżak albo koc, termos z ciepłym napojem i zimowe ubranie. Listopadowa noc może szybko dać się we znaki.

Najważniejszym warunkiem pozostaje pogoda. Jeśli niebo będzie zasnute chmurami, meteorów nie uda się zobaczyć nawet z najlepiej wybranego miejsca. Jeżeli jednak chmury się rozejdą, warto dać Leonidom przynajmniej kilkadziesiąt minut.