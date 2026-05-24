Monika Olejnik na czerwonym dywanie w Cannes. Dziennikarka pozowała w prześwitującej sukni u boku Tildy Swinton

Każdego roku Lazurowe Wybrzeże staje się miejscem spotkań najważniejszych postaci ze świata kinematografii oraz globalnego show-biznesu. Festiwal Filmowy w Cannes przyciąga również liczne gwiazdy, które nie zawsze promują nowe produkcje, lecz traktują czerwony dywan jako doskonałą okazję do zaprezentowania awangardowych strojów. Jeśli chodzi o Polaków, podobnie jak w poprzednich edycjach zachwycała topmodelka Anja Rubik. Do Francji poleciała również Monika Olejnik, od lat słynąca z zamiłowania do nieszablonowych i szeroko komentowanych w mediach rozwiązań modowych.

Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes. Monika Olejnik zachwycona filmem "Ojczyzna"

Fani polskich dzieł filmowych otrzymali znakomitą wiadomość, ponieważ nasz ceniony reżyser po raz kolejny zapisał się na kartach historii światowego kina. Paweł Pawlikowski opuścił tegoroczny festiwal w Cannes ze statuetką dla najlepszego reżysera za film zatytułowany „Ojczyzna”. Triumf rodzimego artysty na tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu stanowi niezbity dowód uznania dla polskich twórców na międzynarodowej arenie filmowej.

Monika Olejnik - dziennikarka znana z politycznych formatów publicystycznych - prywatnie również bardzo ceni dorobek tego utytułowanego reżysera. 69-letnia gwiazda TVN osobiście wspierała twórcę „Ojczyzny” podczas festiwalu. Dziennikarka zrelacjonowała swoją wizytę w mediach społecznościowych i jednoznacznie pochwaliła produkcję, która została uhonorowana długimi owacjami na stojąco przez festiwalową publiczność.

"Jestem zachwycona filmem „Ojczyzna”! To arcydzieło, w każdym wymiarze. Niezwykła opowieść o powrocie Thomasa Manna, laureata literackiej nagrody Nobla do Ojczyzny, podzielonej na sowiecką i amerykańską. Kogo wybierasz Stalina czy Myszkę Miki? - moją recenzję filmu napisałam przed tygodniem" - obwieściła Olejnik na Instagramie.

Gwiazda TVN w zjawiskowej stylizacji. Monika Olejnik fotografowała się z ikonami Hollywood

Czołowa postać politycznej publicystyki w Polsce wielokrotnie udowadniała, że potrafi wywołać poruszenie również swoimi strojami, nawet podczas zwykłych spacerów. Jej nierzadko wymyślne zestawy modowe regularnie trafiają na łamy portali plotkarskich. Na tak ważną imprezę branżową we Francji 69-latka wybrała efektowną czarną suknię, która została bogato ozdobiona mieniącymi się w blasku fleszy kryształkami. Dolna część festiwalowej kreacji wykonana z prześwitującego materiału podkreślała zaś sylwetkę Olejnik, a całość odpowiednio uzupełniały eleganckie okulary przeciwsłoneczne. Na opublikowanych w sieci fotografiach widać wyraźnie, jak szeroko uśmiechnięta dziennikarka spędza czas m.in. u boku słynnej brytyjskiej aktorki Tildy Swinton.

