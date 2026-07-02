Ten bolesny komentarz Agnieszki Osieckiej Łucja Prus zapamiętała na zawsze

Renata Przemyk: Agnieszka Osiecka pochwaliła moją twórczość | Mellina

Kiedy Łucja Prus i Agnieszka Osiecka rozumiały się bez słów

Były w polskiej piosence duety, które wydawały się nierozerwalne. Głos Łucji Prus i słowa Agnieszki Osieckiej stanowiły właśnie taką jedność. Ich współpraca wykraczała daleko poza studyjne nagrania i festiwalowe sceny. To była relacja oparta na twórczym porozumieniu i emocjonalnej bliskości, którą w artystycznym świecie spotyka się niezwykle rzadko. Osiecka pisała dla Prus teksty idealnie skrojone pod jej wrażliwość, a piosenkarka oddawała w zamian interpretacje tak subtelne, jakby czytała intymny list. Rozumiały się bez słów, a ich więź opisywano jako bliską duchowej przyjaźni. Nic nie zapowiadało, że tę harmonijną nić przetnie jedna, nieodwołalna decyzja.

Nagła cisza Łucji Prus

W latach 80., u szczytu swoich artystycznych możliwości, Łucja Prus podjęła decyzję dla wielu niezrozumiałą. Zniknęła. Artystka, której głos koił i zmuszał do refleksji, nagle wycofała się z życia estradowego niemal całkowicie. Nie było w tym gestu urażonej gwiazdy ani kaprysu. Był za to świadomy wybór – rodzina, mąż i córka Julia stali się dla niej absolutnym priorytetem, dającym największą radość. Prus w wywiadach podkreślała, że nie potrafiła robić muzyki „na pół gwizdka”. Kierowała się zasadą „wszystko albo nic” i kiedy poczuła, że nie może oddać się scenie w stu procentach, po prostu z niej zeszła. Rezygnowała z kontraktów, propozycji, a jak się miało okazać – również z przyjaźni.

Jak Łucja Prus stała się „podstawką pod stół”

Ciszy, którą wybrała Prus, nie potrafiła zaakceptować Agnieszka Osiecka. Poetka, która w głosie przyjaciółki znalazła idealne naczynie dla swoich słów, poczuła się zawiedziona, a nawet urażona. W kuluarach mówiono, że wypowiadała się o decyzji Łucji z goryczą, nie potrafiąc pojąć, jak można dobrowolnie zrezygnować z tak wielkiego daru. To wtedy miała paść słynna, bolesna metafora, która na zawsze położyła się cieniem na ich relacji. Osiecka miała stwierdzić, że Łucja Prus „dostała skrzypce Stradivariusa i zrobiła z nich podstawkę do nogi od stołu”. Te słowa, powtarzane w artystycznym środowisku, stały się symbolem końca ich niezwykłej więzi.

Cena, jaką Łucja Prus zapłaciła za własną prawdę

Dla Łucji Prus ten komentarz był ciosem. Osiecka była dla niej kimś znacznie więcej niż tylko autorką tekstów, dlatego brak zrozumienia z jej strony bolał podwójnie. Artystka, jak wspominali jej bliscy, przeżywała to rozczarowanie bardzo głęboko. Sama nigdy nie uważała, że cokolwiek marnuje. Jej wybór był aktem wierności sobie, a nie kapitulacją. „Ja się zajmowałam tyloma różnymi rzeczami, że śpiewanie po prostu nie zdominowało mojego życia” – tłumaczyła. W kluczowym momencie swojego życia, gdy przewartościowała wszystko, co ważne, straciła jednak duchowe wsparcie przyjaciółki. Zapłaciła wysoką cenę za prawo do decydowania o sobie, udowadniając, że nawet największy talent nie musi być jedynym sensem istnienia.