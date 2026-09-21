Stanisław Szelc nie żyje. Słynny członek Kabaretu Elita miał 83 lata. Poruszające pożegnanie

Stanisław Szelc z Kabaretu Elita nie żyje

Zmarł ceniony artysta kabaretowy, urodzony 2 stycznia 1943 roku. Rodzina Stanisława Szelca zamieszkała po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku, a on sam mocno zakorzenił się we Wrocławiu. Doniesienia o śmierci satyryka pojawiły się w lokalnych mediach. Opublikowano także oficjalne pożegnanie wystosowane przez Biuro Prasowe wrocławskiego magistratu.

Był jednym z tych artystów, których głos, poczucie humoru i sposób patrzenia na rzeczywistość na długo pozostają w pamięci. Tworzył w czasach, gdy słowo, dowcip i inteligentna satyra potrafiły łączyć ludzi, a radio było dla wielu codziennym towarzyszem. [...] Odszedł człowiek, który przez dziesięciolecia współtworzył kulturalny pejzaż naszego miasta. Pozostają wspomnienia, nagrania i skecze, które mimo upływu lat wciąż wywołują uśmiech - przekazano na stronie biura.

Swoje pierwsze kroki na artystycznej ścieżce stawiał jeszcze w czasach studenckich. Nawiązał wówczas współpracę ze Studenckim Teatrem „Kalambur”, w którym udzielał się przez kilkanaście lat, aż do 1976 roku. Pełnił tam zróżnicowane funkcje, począwszy od aktora, przez reżysera, na kierowniku literackim skończywszy. Kolejna dekada to początek działalności w rozgłośni Polskiego Radia Wrocław, gdzie miał okazję współtworzyć materiały u boku Andrzeja Waligórskiego oraz zespołu Studia 202.

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Stanisław Szelc w serialach

Artysta jest doskonale znany jako członek słynnego Kabaretu Elita, z którym przez wiele lat kreował polską przestrzeń satyryczną. Jego dorobek obejmuje popularne formaty, w tym kultowy cykl „Chłop i baba”. Przejął po Janie Kaczmarku rolę w znanym cyklu „Z pamiętnika młodej lekarki”, a po śmierci Andrzeja Waligórskiego wcielał się w postać Onufrego Zagłoby w „Rycerzach”.

Satyryk odnosił triumfy nie tylko na deskach teatrów i w radiu, ale również na małym ekranie. Bazując na skeczach z serii „Chłop i baba”, zrealizowano serial, gdzie Szelc grał Stanisława Pętosia. Można go było oglądać w takich telewizyjnych hitach jak „Licencja na wychowanie”, głośnym „Klerze”, a także w „Lombard. Życie pod zastaw” i wielokrotnie w „Świecie według Kiepskich”.

Jego wybitne zasługi na polu artystycznym zostały docenione w 2009 roku, kiedy to uhonorowano go Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odejście Stanisława Szelca stanowi niepowetowaną stratę dla rodzimej kultury.

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