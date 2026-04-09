Skromne pożegnanie Aleksandry Zawieruszanki. Przy urnie pojawiło się zaskakujące zdjęcie

Aga Kwiatkowska
2026-04-09 17:47

Aleksandra Zawieruszanka zmarła 29 marca, a uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 kwietnia. Gwiazda kina PRL-u została pożegnana w atmosferze ciszy i zadumy. Po mszy żałobnej kondukt przemieścił się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. 88-letnia aktorka spoczęła obok swojego męża. Ceremonia miała bardzo kameralny charakter, a wzrok żałobników przyciągała wyjątkowa fotografia ustawiona przy urnie.

Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Aleksandry Zawieruszanki, cenionej aktorki teatralnej oraz gwiazdy polskiego kina lat 60. i 70. W ostatnim pożegnaniu wzięła udział zaledwie garstka osób. Kilkunastu zgromadzonych żałobników uczciło jednak pamięć artystki w głębokiej ciszy i modlitewnym skupieniu.

Ceremonia rozpoczęła się o 12:30 mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na warszawskim Placu Teatralnym. Następnie, około godziny 14:00, kondukt żałobny wyruszył od głównej bramy Cmentarza Wojskowego na Powązkach. To właśnie tam pochowano aktorkę, która zdobyła serca widzów dzięki rolom w takich hitach jak "Stawka większa niż życie", "Rzeczpospolita babska" czy "Wakacje z duchami".

Aktorka odeszła w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie

Aleksandra Zawieruszanka zmarła zaledwie kilka dni przed swoimi 89. urodzinami, które przypadałyby na 3 kwietnia. Pogrzeb zorganizowano niecały tydzień po tej dacie. Swoje ostatnie miesiące życia artystka spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Mieszkanką naszego Domu była od października 2023 roku. Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia – przekazano na oficjalnym profilu placówki w Skolimowie na Facebooku.

9 kwietnia aktorka spoczęła we wspólnym grobie ze swoim mężem. Wielokrotnie podkreślała, że życie rodzinne miało dla niej znacznie większą wartość niż rozwój kariery artystycznej.

Nigdy psychicznie nie czułam się dobrze w tym zawodzie. Spalałam się. Źle sobie radziłam z popularnością. To była taka miłość nie do końca spełniona. Dużo bardziej udało mi się życie prywatne – wyznała Aleksandra Zawieruszanka w archiwalnym wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

Mężem gwiazdy był Zdzisław Paprocki, z którym doczekała się jednego syna. Ukochany mąż aktorki zmarł w 2021 roku.

Wyjątkowe zdjęcie przy urnie aktorki 

Zarówno podczas nabożeństwa w kościele, jak i na cmentarzu, żałobnikom towarzyszył portret młodej Aleksandry Zawieruszanki z okresu jej największej popularności. Rodzina zdecydowała się wyeksponować obok urny fotografię wykonaną na planie filmu "Rzeczpospolita babska", do której aktorka pozowała w mundurze. Zdjęcie w 1969 r. ozdobiło okładkę pisma "Magazyn Filmowy".

Kadr ustawiono na mogile artystki w otoczeniu licznych wieńców od rodziny i przyjaciół. Wśród wiązanek kwiatów znalazł się również wieniec przesłany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

