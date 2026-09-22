Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise" bliscy rozstania. Padły ostateczne słowa

Oliwia i Kuba z "Hotel Paradise 13" próbują ratować relację

Ostatnie wydarzenia w tajskiej willi mocno nadwyrężyły relację dwojga uczestników. Z przedpremierowego materiału opublikowanego na oficjalnej stronie produkcji stacji TVN wynika, że Oliwia desperacko próbuje wytłumaczyć partnerowi swoje zachowanie względem nowych singli. Dziewczyna twierdzi, że zależy jej na badaniu gruntu i chce jedynie poznać prawdziwe intencje nowo przybyłych mieszkańców, a także dowiedzieć się, kto wpadł im w oko.

„Ja w nic nie gram” – zapewni uczestniczka. Zaznacza jednocześnie stanowczo, że jej działania nie są elementem żadnej tajnej strategii ani próbą manipulacji. Czas pokaże, czy te dość wylewne argumenty w ogóle przemówią do rozsądku zawiedzionego Kuby.

Nowi uczestnicy "Hotel Paradise" generują kolejne pretensje

Próby dojścia do porozumienia przynoszą zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego. Każde kolejne zdanie wypowiadane przez Oliwię rodzi u jej partnera mnóstwo dodatkowych znaków zapytania i napędza spiralę wzajemnych oskarżeń. Silny dotąd związek zaczyna wyraźnie chwiać się w posadach pod wpływem rosnących emocji oraz wejścia do gry zupełnie nowych singli, którzy całkowicie zburzyli dotychczasowy porządek w rajskim hotelu.

Widmo końca związku w 16. odcinku "Hotel Paradise 13"

Gęsta atmosfera między parą osiąga punkt krytyczny, w którym to zwykłe nieporozumienie przeradza się w fundamentalną dyskusję o dalszym sensie bycia razem. Na horyzoncie pojawia się realne widmo definitywnego rozstania. Czy dwojgu młodych ludzi uda się ostatecznie zakopać topór wojenny i odbudować utracone zaufanie, czy też ich romantyczne ścieżki na zawsze się rozejdą? Odpowiedź na te trudne pytania przyniesie emisja szesnastego epizodu telewizyjnego show.