Ryszard Rynkowski skazany za kolizję. Wiemy, jaką karę poniesie artysta

Ryszard Rynkowski w czerwcu ubiegłego roku uczestniczył w zdarzeniu drogowym niedaleko swojego miejsca zamieszkania, gdy podróżował na festiwal w Opolu. Najgorsze w tym wszystkim było to, że gwiazdor uciekł z miejsca wypadku, do którego on się przyczynił. Bezpośrednio po incydencie wokalista udał się do domu, gdzie wkrótce zjawili się funkcjonariusze policji, którzy zbadali go alkomatem. Urządzenie wskazało wówczas 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Ryszard Rynkowski usłyszał wyrok w sądzie w Brodnicy

Na dzień 9 kwietnia 2026 roku zaplanowano rozprawę z udziałem Ryszarda Rynkowskiego w Sądzie Rejonowym w Brodnicy. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło jednak o dobę wcześniej.

25 września 2025 r. sąd rejonowy w Brodnicy wydał wyrok nakazowy. Sąd uznał obwinionego Ryszarda Rynkowskiego winnym spowodowania kolizji drogowej w stanie po użyciu alkoholu. Adwokat do sądu skierował sprzeciw. W dniu wczorajszym (08.04.2026 r.) sprzeciw został cofnięty. Oznacza to, że wyrok sądu, który uznał Rynkowskiego za winnego spowodowania kolizji po użyciu alkoholu jest prawomocny. Dlatego rozprawa się nie odbyła. Obrona nie kwestionowała faktu po użyciu alkoholu

– przekazała w rozmowie z "Super Expressem" sędzia Małgorzata Redmerska-Górna.

Sąd nałożył na Ryszarda Rynkowskiego grzywnę

Obecność wokalisty na sali rozpraw nie była obowiązkowa. O szczegółach nałożonej kary artysta dowiedział się najprawdopodobniej od swojego pełnomocnika prawnego, który na bieżąco monitorował sytuację.

Kara to grzywna w wysokości trzech tysięcy złotych

– poinformowała przedstawicielka sądu.

Przed piosenkarzem kolejne sądowe zmagania, ponieważ już za tydzień odbędzie się rozprawa dotycząca prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co kodeks karny przewiduje karę nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

To jednak nie koniec problemów z prawem 74-latka. Za tydzień gwiazdor ponownie stanie przed wymiarem sprawiedliwości w związku z zarzutem przestępstwa z artykułu 178 Kodeksu karnego (jazda w stanie nietrzeźwości). Wokalista musi liczyć się z ryzykiem utraty wolności do lat trzech oraz możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres sięgający nawet 15 lat. Jak informował "Super Express" gwiazdor twierdzi, że alkohol spożywał dopiero po powrocie do domu. Biegli z pewnością dowiodą prawdy.

Co się wydarzyło? Według policyjnych ustaleń w sobotę, 14 czerwca około godziny 12:00 na terenie gminy Zbiczno doszło do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Kierujący volkswagenem podjął manewr wyprzedzania, poruszając się środkiem jezdni, po czym uderzył w bok nadjeżdżającego z naprzeciwka opla. Prowadzący opla, chcąc uniknąć poważniejszego zderzenia, zjechał na prawą stronę i zatrzymał pojazd. To właśnie on rozpoznał, że sprawcą kolizji jest znany muzyk Ryszard Rynkowski.

