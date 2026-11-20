Beata Kozidrak i KAMP! wracają ze wspólnym projektem. Wystąpią w Warszawie

To połączenie, które już zdążyło narobić sporo zamieszania na polskiej scenie muzycznej. Beata Kozidrak i elektroniczny zespół KAMP! ponownie połączą siły, by zaprezentować publiczności swoje niezwykłe show. Projekt BEATA X KAMP!, w ramach którego solowe przeboje artystki zyskują zupełnie nowe, taneczne życie, powraca w wielkim stylu. Artyści ogłosili właśnie, że 19 lutego 2027 roku wystąpią na warszawskim COS Torwar.

Taneczna energia i nowe brzmienie znanych przebojów

Czego mogą spodziewać się fani? Przede wszystkim zaskakujących aranżacji piosenek, które od lat nuci cała Polska. Utwory takie jak "Bliżej", "Upiłam się Tobą", "Rzeka marzeń" czy "Żal mi tamtych nocy i dni" zostaną zaprezentowane w elektronicznych wersjach granych na żywo przez KAMP!.

Dzięki nowym aranżacjom dobrze znane kompozycje zyskują zupełnie inne tempo, mocniejsze brzmienie i potężną, taneczną energię. Twórcy projektu zapewniają jednak, że w tej nowej odsłonie nie zabraknie emocji, za które publiczność pokochała te piosenki przed laty.

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Projekt ma już za sobą wielki debiut

Choć warszawski koncert to wciąż przyszłość, projekt zdążył już udowodnić swoją siłę. Wszystko zaczęło się 29 listopada 2025 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Wtedy jeszcze pod nazwą House of Beata, artyści zagrali dla 10 tysięcy osób. Rozbudowana scenografia, światła i multimedia zamieniły halę w przestrzeń wielkiej, tanecznej domówki.

Później przyszedł czas na kolejne występy. W maju 2026 roku BEATA X KAMP! pojawili się na łódzkich Juwenaliach, a w sierpniu otworzyli gdański festiwal Wisłoujście. Każdy z tych koncertów pokazał inne oblicze projektu i potwierdził, że muzyka Beaty Kozidrak w elektronicznym wydaniu doskonale sprawdza się przed różnorodną publicznością.

Autor: NOTE THE NOTE/ Materiały prasowe

Muzyka, która łączy pokolenia

Jedną z największych zalet tej niezwykłej współpracy jest jej międzypokoleniowy charakter. Legendarny repertuar Beaty Kozidrak spotyka się tu ze współczesnym, elektronicznym brzmieniem zespołu KAMP!. Taka mieszanka przyciąga na koncerty zarówno wieloletnich fanów artystki, jak i znacznie młodszych odbiorców, którzy na co dzień słuchają muzyki klubowej.

Warszawski koncert ma być kontynuacją tej muzycznej historii. Fani mogą liczyć na potężną dawkę koncertowej energii i wspólnie śpiewane refreny, które ponownie połączą całą publiczność na jednym parkiecie.

QUIZ. Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak? Kto to śpiewa? Małgośka, Józek, Szklanka wody, Jarmarki Pytanie 1 z 20 "Małgośka" to kawałek, który śpiewa: Maryla Rodowicz Beata Kozidrak Następne pytanie