Andrzejki nie zawsze były zabawą dla wszystkich

Współczesne andrzejki są okazją do spotkania ze znajomymi. Wróżby traktujemy jako zabawę, w której może uczestniczyć każdy – niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego. Dawniej wyglądało to zupełnie inaczej.

Wieczór 29 listopada, czyli wigilia świętego Andrzeja, był przeznaczony przede wszystkim dla niezamężnych dziewcząt. Większość wróżb dotyczyła przyszłego małżeństwa: tego, kiedy do niego dojdzie, skąd przybędzie narzeczony, jak będzie miał na imię i czy okaże się zamożny.

Kawalerowie mieli własny termin. Wróżyli sobie podczas katarzynek, obchodzonych w nocy z 24 na 25 listopada. Chcieli dowiedzieć się, kim będzie przyszła żona i czy szybko staną na ślubnym kobiercu. Zwyczaj ten zanikł jednak wcześniej niż żeńskie andrzejki.

Buty miały wskazywać przyszłą pannę młodą

Jedną z wróżb, które przetrwały najdłużej, było ustawianie butów. Dziewczęta zdejmowały obuwie, a następnie układały je jedno za drugim – od ściany w kierunku drzwi. But stojący na końcu szeregu przekładano na początek, aż jeden z nich przekroczył próg.

Jego właścicielka miała jako pierwsza wyjść za mąż. W innym wariancie dziewczyna rzucała but za siebie. Jeżeli upadł czubkiem skierowanym w stronę drzwi, oznaczało to rychłe opuszczenie rodzinnego domu i ślub.

Próg nie był przypadkowym celem. W kulturze ludowej stanowił symboliczną granicę między bezpieczną przestrzenią domu a światem zewnętrznym. Przekroczenie go przez but miało zapowiadać zmianę statusu i rozpoczęcie nowego życia.

Zapraszały gęś do domu i lały wosk przez dziurkę od klucza. Tak wyglądały Andrzejki wiele lat temu

Pies i gęś wybierały dziewczynę, która pierwsza wyjdzie za mąż

Do wróżb angażowano także zwierzęta. Panny przygotowywały placki, kulki z ciasta albo kawałki jedzenia, a następnie układały je na podłodze. Do izby wpuszczano psa. Dziewczyna, której poczęstunek został zjedzony jako pierwszy, miała najszybciej wyjść za mąż.

W niektórych regionach podobną rolę odgrywały koguty, koty i gęsi. Gęsi zasłaniano oczy, dziewczęta ustawiały się wokół zwierzęcia i czekały, do której z nich podejdzie. Wybrana w ten sposób panna mogła spodziewać się rychłego wesela.

Nasłuchiwano również szczekania psa albo piania koguta. Kierunek, z którego dochodził głos zwierzęcia, miał wskazywać stronę, z której przybędzie przyszły mąż.

Kawalerowie czekali na proroczy sen

Podczas katarzynek młodzi mężczyźni próbowali zobaczyć przyszłą żonę we śnie. Jedna z wróżb polegała na włożeniu pod poduszkę kartek z kobiecymi imionami. Rano losowano jedną z nich – miała wskazać imię przyszłej wybranki.

Znaczenie przypisywano również postaciom i zwierzętom pojawiającym się w snach. Biała kura miała zapowiadać spotkanie młodej panny, czarna – związek z wdową, natomiast kura z kurczętami oznaczała kobietę mającą już dzieci. Sen o siwym lub czarnym koniu nie wróżył szczęścia – interpretowano go jako zapowiedź pozostania kawalerem.

Młodzieńcy ścinali również gałązki wiśni lub czereśni i wkładali je do wody. Jeżeli zakwitły przed Bożym Narodzeniem, wróżba zapowiadała szybki i szczęśliwy ożenek.

Jabłko, płot i studnia również przepowiadały przyszłość

Dziewczęta obierały jabłko, starając się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną skórkę. Następnie rzucały ją przez lewe ramię. Kształt, w jaki ułożyła się obierka, miał przypominać pierwszą literę imienia przyszłego męża.

Wróżono także z kołków w płocie. Panna dotykała ich kolejno, wypowiadając określenia, takie jak „kawaler” i „wdowiec”. Ostatni kołek miał zdradzić stan cywilny przyszłego wybranka. Liczono również sztachety, belki i szczeble, którym przypisywano cechy przyszłego męża.

Niektóre dziewczęta zaglądały do studni, wierząc, że w tafli wody zobaczą twarz przeznaczonego im mężczyzny. Inne przygotowywały z patyczków niewielki most i umieszczały go pod łóżkiem. Przyszły mąż miał pojawić się we śnie i przejść po nim do swojej wybranki.

Dlaczego lano wosk przez klucz?

Najbardziej znaną wróżbą pozostało lanie wosku. Pierwotnie używano również roztopionej cyny lub ołowiu, które z czasem zastąpiono bezpieczniejszym woskiem.

Płynną masę przelewano przez ucho klucza do naczynia z zimną wodą. Klucz miał symbolicznie otwierać przejście do nieznanej przyszłości. Kiedy wosk zastygł, oglądano jego kształt lub cień rzucany na ścianę i próbowano odczytać zapowiedź nadchodzących wydarzeń.

Dziś andrzejkowe przepowiednie są przede wszystkim rozrywką. Dawniej podchodzono do nich znacznie poważniej. Dla młodych kobiet małżeństwo oznaczało zmianę pozycji społecznej i zabezpieczenie przyszłości, dlatego odpowiedzi szukano niemal wszędzie – w snach, zachowaniu zwierząt, przedmiotach codziennego użytku oraz zjawiskach przyrody.